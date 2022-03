Celebrul pianist Berezovski ȘOCHEAZĂ: Nu am putea să nu ne mai pese de ei, să-i asediem şi să le tăiem electricitatea? / Foto: Captură video Youtube

În timp ce mai multe persoane publice din Rusia și-au declarat deja indiganarea față de invazia Ucrainei de către Rusia, celebrul ianist rus Boris Berezovski șochează cu declarațiile sale. Apelul celebrului pianist rus Boris Berezovski de a pune capăt sprijinului pentru Ucraina şi de a întrerupe electricitatea în ţară pentru a accelera cucerirea acesteia a stârnit indignare în lumea muzicală, relatează Agerpres, citând AFP.



"Înţeleg că ne este milă de ei, că facem lucrurile cu delicateţe, dar nu am putea să nu ne mai pese de ei, să-i asediem şi să le tăiem electricitatea?", a declarat Berezovski în cadrul unui talk-show la canalul de televiziune pro-Kremlin Pervîi Kanal pe 10 martie, precizând că se referă la Kiev.

Pianistul Lars Vogt, revoltat: Prietenia noastră s-a încheiat oficial





Un ofiţer rus invitat în aceeaşi emisiune i-a replicat, spunându-i că "nu putem crea o catastrofă umanitară cu propriile noastre mâini".



Pianistul şi dirijorul Lars Vogt, directorul muzical al Orchestrei de cameră din Paris, a reacţionat ferm pe Twitter: "Nu-mi vine să cred aceste declaraţii ale fostului meu prieten Boris B. Dar le aud chiar din gura lui. Prietenia noastră s-a încheiat oficial".



Pianista venezueleană Gabriela Montera a vorbit pe Twitter despre "o dezamăgire uriaşă", adăugând că "măreţia muzicală şi empatia nu merg întotdeauna mână în mână".



"Depăşeşte cinismul", a reacţionat la rândul său dirijoarea finlandeză de origine ucraineană Dalia Stasevska.

Cine este Boris Berezovski





Boris Berezovski, în vârstă de 53 de ani, un invitat obişnuit al festivalurilor şi sălilor de concerte din Franţa, precum Festivalul internaţional de pian de la La Roque-d'Anthéron (sudul Franţei) şi Théâtre des Champs-Elysées, din Paris, a mai afirmat că "ceea ce spun mass-media occidentale sunt pure minciuni".

Berezovski a studiat la Conservatorul din Moscova cu Eliso Virsaladze și în particular cu Alexander Satz. După debutul de la Wigmore Hall din Londra în 1988, The Times l-a descris ca "o promisiune de excepție , un interpret de o uimitoare virtuozitate și o putere formidabilă". Doi ani mai târziu această promisiune s-a împlinit când a câștigat Medalia de Aur în 1990 la Concursul Internațional Ceaikovski ținut la Moscova.



"Trebuie să câştigăm acest război şi apoi să construim ceva bun şi frumos acasă, în această ţară (...) În cele din urmă, adevărul va ajunge la oameni, sunt sigur de asta, va trece un an şi adevărul va ieşi la iveală", a mai spus pianistul rus.

