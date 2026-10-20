Ce a observat Bogdan Chirieac în ultimul discurs al lui Ilie Bolojan. Ce pregătește liderul PNL: A punctat exact durerea poporului

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ultimul discurs al premierului interimar Ilie Bolojan a atras atenția analistului politic Bogdan Chirieac. Potrivit acestuia, mesajul liderului PNL ascunde următoarele sale mutări politice.

Discursul susținut ieri de Ilie Bolojan a atras atenția analistului politic Bogdan Chirieac, care vede în ultimele evoluții indicii ale unei posibile strategii de retragere calculată de la Palatul Victoria. În interpretarea sa, premierul ar putea accepta învestirea unui Guvern Niculescu nu pentru că își dorește stabilitatea țării sau plecarea din fruntea Executivului, ci pentru a lăsa în seama PSD costurile guvernării și ale gestionării deficitare din ultima perioadă.

Ulterior, Bolojan ar putea reveni în ofensivă printr-o moțiune de cenzură și, eventual, printr-o procedură de suspendare a președintelui, într-un scenariu care ar urmări consolidarea puterii în jurul polului de dreapta format din PNL, USR și, posibil, UDMR. Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Violeta Romanescu.

"Ar vrea să fie un fel de 'mesia', dar nu e precum Călin Georgescu"

"Domnul Ilie Bolojan nu are răbdare până în 2030 pentru a aștepta următoarele alegeri prezidențiale. O să declanșeze suspendarea președintelui. Lucrul acesta nu se va întâmpla acum. Se va întâmpla când Ilie Bolojan se va reconstrui în opoziție. Deocamdată, vedem că omul are niște blocaje care îl împiedică. El are o super propagandă în jurul lui, jos pălăria pentru profesioniștii de acolo, și se va baza pe această propagandă în perioada următoare înainte de moțiunea de cenzură împotriva guvernului și de demiterea președintelui. Totuși, îl vedem și cum fuge de presă atunci când e înconjurat de SPP-iști. Dânsul se teme de presa care nu-l așteaptă cu masă pusă și de popor. Trebuie să treacă peste asta. Dacă vrei să fii mesia al progresiștilor, dar și al poporului român în întregime, trebuie să fii precum Călin Georgescu. Ar vrea să fie un fel de 'Mesia', dar nu e precum Călin Georgescu. Trebuie să te scalzi în mulțime, să vorbești, să le transmiți emoție, încredere, să dai sentințe rostind câteva vorbe. Domnul Bolojan de la Oradea încă nu poate să facă asta, dar asta nu înseamnă că nu se lucrează la așa ceva.

"Bolojan, în discursul său de ieri, a știut să apese exact pe ceea ce trebuie"

Guvernul acesta minoritar va lua în piept valul de nemulțumire încă de mâine. Bolojan, în discursul său de ieri, a știut să apese exact pe ceea ce trebuie. Cine i-a făcut discursul, poate doamna Dogioiu care e o profesionistă, i-a apăsat exact pe ce trebuie. A zis așa: 'Ați văzut benzină fără TVA, TVA scăzut, salarii mai mari în programul de guvernare'? A punctat exact durerea poporului. Așa e când faci declarații fără acoperire. Tupeul e o componentă importantă a unui om politic de succes în România și nu doar în România. Dacă nu ai tupeu, e momentul să te apuci de altceva, nu de politică. Cu toată dragostea o spun! Domnul Bolojan are tupeu deși nu a făcut nicio reformă. Ne-a băgat pe toți sub nivelul mării, a omorât sute de mii de firme românești, a băgat în somaj mediul privat, și nu ne spune nimic despre asta. Nu ne spune nimic din toate astea! Trebuie să ai stomac pentru așa ceva! Este gata să paseze tot dezastrul în curtea guvernului PSD, doar așteaptă momentul potrivit să apese pe buton și să detoneze totul", a explicat Bogdan Chirieac.