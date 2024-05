Ce a făcut Andreea Antonescu cu toate hainele din perioada Andre. "Nici casete nu mai am"

În anii 2000 trupa Andre făcea furori. Isteria provocată în rândul adolescentelor venea și din stilul vestimentar unicat pe care Andreea Bălan și Andreea Antonescu îl abordau. În magazine începuseră să apară bustiere cu sclipici, pantaloni lucioși și saboți cu platformă înaltă iar fetele își doreau să arate ca cele mai iubite artiste din țară la acea vreme.

Ce s-a întâmplat cu toate ținutele de scenă pe care le purtau în concerte

Deși mai are câteva bijuterii din acea perioadă pe care intenționează să le lase moștenire fiicelor sale, Sienna și Victoria Venice, Andreea Antonescu spune că mai păstrează doar un singur sacou din garderoba Andre.

Într-un interviu pentru Ego Andreea Antonescu a declarat:

“Am câteva bijuterii care merg date din generație în generație! Mă gândeam și la piesele vestimentare și la întrebările pe care mi le adresează oamenii în general, dacă am păstrat haine de acum 20 de ani și ce părere au fiicele mele de acest lucru. Nu am păstrat haine, dar am câteva bijuterii pe care să le pot lăsa moștenire!

Mai am un singur sacou de piele, roșu. (n.r. din perioada Andre) Îmi pare rău pentru că trend-ul anilor 2000 este acum în vogă, dar ce să faci, asta este! Toți am fost tineri! Le-am dat cadou fanilor înfocați din perioada respectivă. Eu nu mai mai am nici casete din perioada respectivă. Am primit înapoi de la fani material din perioada aceea, recent!”

