Câinele Maiei Sandu, Codruț, l-a mușcat de mână pe președintele Austriei - Foto / Video

Incident neașteptat la Chişinău, în timpul vizitei preşedintelui Austriei. Câinele preşedintelui Maia Sandu, Codruţ, l-a muşcat de mână pe Alexander Van der Bellen, liderul de la Viena, atunci când acesta s-a aplecat să îl mângâie, transmite TVR.

Momentul a fost surprins de camere de filmat, iar video poate fi văzut AICI.

Deocamdată nu se știe dacă președintele Austriei a suferit careva răni sau dacă a avut nevoie de îngrijiri medicale după acest incident. Totuși, în spațiul public a apărut o fotografie cu liderrul de la Viena în care acesta pare să aibă un bandaj la mâna dreaptă.

De altfel, de dimineață, Maia Sandu publicase o fotografie pe pagina sa de Instagram, în care apare împreună cu omologii săi din Austria și Slovenia, dar și Codruț, câinele viral de la Președinție.

"Alături de prietenii Republicii Moldova, Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen și Președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar", se menționează în mesajul postat de Maia Sandu, care însoțește fotografia.

Președintele Austriei: Nu am văzut niciun sens în blocarea României şi Bulgariei

Pe de altă parte, în cadrul vizitei, preşedintele Austriei a declarat că regretă decizia ţării sale de a bloca aderarea României la Spaţiul Schengen. Acesta a afirmat că speră că la următoarea solicitare de admitere a ţării noastre în Schengen, decizia guvernului de la Viena să fie revizuită.

"În momentul în care guvernul federal austriac a spus nu extinderii Schengen cu România şi Bulgaria, eu am făcut o declaraţie publică şi am spus că nu sunt de acord cu guvernul meu. Nu am văzut niciun sens în blocarea României şi Bulgariei. Dacă sistemul Schengen nu funcţionează, de ce am mai bloca România şi Bulgaria? Cred că a fost o decizie greşită a guvernului austriac. Sper ca într-o zi să fie revizuită" a spus Alexander Van der Bellen la Chișinău.

