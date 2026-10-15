Bulgaria vorbește despre Articolul 4. Ce ar putea urma pentru România după incidentul de la Sulina

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Un cargou chimic a fost lovit în Marea Neagră, iar opt marinari sunt daţi dispăruţi. Preşedintele Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, şi cu secretarul general NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre situaţia de securitate din Marea Neagră.

Asta după ce şi Bulgaria a trecut prin episoade similare recent, iar Rumen Radev a anunţat chiar posibila invocare a articolului 4 din tratatul NATO.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus, de la Bruxelles, că "Faţă de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuţie, azi dimineaţă, cu premierul bulgar (n.r. Rumen Radev) şi, împreună cu acesta, o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO, în după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.

(n.r. De ce nu a existat o reacţie clară a statului român) Nu a existat o reacţie până acum pentru că au trecut relativ puţine ore şi vrem să avem toate datele cu privire la ce s-a întâmplat. Dar este evident că va exista o reacţie".

România şi Bulgaria, în aceeaşi situaţie. Ce se va discuta la întâlnirea cu şeful NATO

Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat, pentru DC News, ce s-ar putea discuta la această întâlnire a celor doi lideri cu secretarul general NATO, în condiţiile în care România şi Bulgaria se află în aceeaşi situaţie.

"Probabil se va discuta coordonarea eforturilor româno-bulgare și stabilirea unui punct de vedere comun, pentru că ne aflăm cam în aceeași situație.

Am avut acest război împotriva navelor comerciale purtat de Rusia și Ucraina. În restul anului, nicio navă n-a fost atacată direct, însă de aproximativ o lună Rusia lovește aproape orice navă neutră care pleacă spre sau se îndreaptă dinspre porturile ucrainene, inclusiv cele de la Dunăre.

Iar în ultimele săptămâni am asistat la o escaladare treptată:

Mai întâi în Zona Economică Exclusivă, a noastră. Noi am abordat situația considerând că s-a întâmplat în ape internaționale și nu am adus acuzații directe de încălcare a dreptului internațional.

Însă, după aceea, au urmat atacurile în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei. Bulgarii au reacționat prompt, au afirmat că se încalcă dreptul internațional și dreptul maritim, că le sunt afectate interesele, și au început să vorbească despre invocarea Articolului 4.

De asemenea, trebuie să menționăm că unele dintre navele lovite în zona economică exclusivă a bulgarilor se îndreptau spre sau plecau din porturile românești, cum ar fi Galați sau Sulina", a declarat comandorul în rezervă.

Suveranitatea naţională, afectată?

Incidentul de joi dimineaţă indică spre o încălcare a suveranităţii naţionale, dacă nava afectată a fost lovită în apele teritoriale.

"Iar acum am avut această situație de la Sulina, unde se pare că o navă a fost atacată chiar în apele teritoriale românești. Aceasta reprezintă o adevărată escaladare, deoarece vorbim despre un atac pe teritoriul României, şi este afectată suveranitatea națională.

În această situație, cred că vom ridica problema securității naționale, a libertății navigației și, dacă atacul de la Sulina s-a produs într-adevăr în apele teritoriale, a încălcării suveranității.

Vom stabili un punct de vedere comun pe care îl vom adresa în primul rând către NATO, în contextul întâlnirii cu Mark Rutte. Bulgarii au adus deja în discuție Articolul 4, să vedem care va fi concluzia comună româno-bulgară. Ne vom sincroniza rapid prin această coordonare, iar la nivelul Uniunii Europene cred că mâine va avea loc discuția în care le vom prezenta aliaților și partenerilor europeni situația în care am ajuns din cauza acestui război din proximitatea noastră", a declarat Sandu Valentin Mateiu.