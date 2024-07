”Au schimbat un singur lucru”. Dr. Lavinia Bratu, despre cafeaua cu lapte: Nu își mai pun întrebări și devine frustrant

Dr. Lavinia Bratu, medic nutriționist, susține că eliminarea laptelui din dietă poate să ajute în cazul simptomelor date de intoleranța la lactoză.

”Laptele este un aliment pe care mamiferele îl produc, în primii ani de viață, pentru hrănirea puilor. Noi am luat acest lapte și îl ducem mai departe, l-am avut și pe timpul bunicilor.

Îmi aduc aminte că un lapte cu cacao era ceva absolut minunat, doar că nu îl consumam în fiecare zi. Cumva nici nu aveau bunicii mediul de păstrare al laptelui, care este extrem de perisabil, iar el era foarte rapid transformat în lapte covăsât, în lapte prins. Procesul de fermentare schimbă cu totul compoziția și biodisponibilitatea pentru organism.

Acum, sunt persoane care se simt bine consumând lapte. Eu am, în spate, o voce care îmi spune: se simt bine sau nu știu să se analizeze sau nu știu să se uite spre ei”, a spus dr. Lavinia Bratu în cadrul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Dr. Bratu: Devine frustrant

”De exemplu, am lucrat cu oameni care au schimbat un singur lucru. Nu au mai pus lapte în cafea, care nici nu se bea cu lapte, decât dace este un desert sau un răsfăț.

Scoțând laptele, dintr-o dată s-a aplatizat burta, nu au mai avut disconfortul abdominal, digestia a fost mai bună, nu au mai fost flatulențe. Și atunci, dacă privim așa, gândiți-vă cât de mult contează în proces. Nu trebuie să fim intoleranți la lactoză, ci putem să avem o sensibilitate. Spre asta aș îndemna oamenii care consumă lapte și lactate. Oare dacă încep să fie atenți la ei, să își pună întrebări, că oamenii nu își mai pun întrebări și devine frustrant. Întreabă-te cum te simți, cum te simți azi, cum e viața ta, e musai să te întrebi în fiecare zi și dacă te întrebi cum te simți astăzi dacă ai scos acel lapte s-ar putea să fie relevant ceea ce vorbim acum. (...)

7 ani nu am consumat lactate, lapte, și am ajuns într-o tabără, iar la micul dejun era un lapte cu smântână galbenă deasupra și mintea mea era: dacă o să beau asta o să mă doară burta, nu o să mă simt bine. M-am bucurat de acel lapte, m-am bucurat de amintirea pe care am avut-o legată de acel lapte cu grăsimea pe el, din perioada copilăriei, și nu am avut absolut nimic”, a mai spus dr. Lavinia Bratu.

Totodată, medicul a subliniat că laptele este un produs controversat, dar și la ce trebuie să fim atenți atunci când îl consumăm.

”Laptele este un produs controversat, cel pasteurizat nu ar trebui să fie aici, în dieta noastră. În același timp, să vedem dacă nu avem o sensibilitate, dar și să avem grijă la cantitate, pentru că pe vremea bunicilor nu avem cantități enorme, era o sursă pentru toată familia”, a mai spus Lavinia Bratu.

