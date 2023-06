Alina Gorghiu, dezamăgită că PNL şi PSD nu au agreat alegeri comasate în 2024. Anunţă haos şi blocaj în administraţie

Întrebată dacă PNL are în vedere un nume de candidat la alegerile prezidenţiale, Alina Gorghiu a spus că "noi avem întotdeauna resurse de prezidenţiabili. Am reuşit asta şi în ultimii 9 ani de zile, am dat preşedintele României pentru ultimele 2 mandate. Sunt absolut convinsă că vom găsi acea resursă în partid. Momentan nu s-a făcut această selecţie. E prematur să discutăm despre alegeri prezidenţiale, în condiţiile în care suntem la jumătatea lui 2023.

Până acum PNL a optat pentru genul acesta de candidatură, preşedintele partidului a fost cel promovat pentru prezidenţiale. Dar vă spun cu toată responsabilitatea că această preocupare în interiorul PNL nu există în acest moment. S-a produs rotativa acum două săptămâni, trebuie să punem în aplicare un nou program de guvernare într-un context complicat".

Candidatură pe liste comune la alegeri? Dezamăgirea Alinei Gorghiu, legată de comasarea alegerilor

"Nu s-a discutat despre acest subiect (n.r. despre candidatura pe liste comune cu cei de la PSD la alegerile parlamentare). Dacă îmi permiteţi o opţiune personală, aş vrea să cred că se va merge separat, pentru că fiecare are electoratul lui, proiectele lui, măsurile lui. Unii sunt de dreapta, alţii de stânga.

Dar supărarea mea, pentru că există şi o supărare, este că nu am reuşit să găsim înţelegere la colegii din coaliţie să gândim un calendar comasat al alegerilor. Opinia mea este că va fi haos în 2024, administraţia va fi blocată. Toţi se vor uita la alegeri, cine şi când se va alege. Sunt patru tururi de alegeri, va fi şi a cincea duminică cu al doilea tur de alegeri prezidenţiale, şi cred că vom ajunge într-un impas şi că este o inconştienţă care va avea costuri la un moment dat", a mai declarat Alina Gorghiu la Jurnalul de Seară, emisiune moderată de Cosmin Prelipceanu.

Pe cine susţine PNL la Primăria Capitalei

Nici la alegerile locale nu crede Alina Gorghiu că PNL şi PSD ar trebui să candideze împreună. În plus, când a fost întrebată dacă PNL îl va susţine pe Nicuşor Dan sau pe Gabriela Firea la Primăria Generală, Alina Gorghiu a venit cu un al treilea nume.

"La momentul acesta, fiecare are candidaturi separate, proiecte politice separate. (n.r. legat de Nicuşor Dan vs Gabriela Firea) Nici acest lucru nu s-a discutat. E greu de exclus ceva în politica de astăzi, mai ales când funcţionezi într-o coaliţie guvernamentală dreapta-stânga, PNL - PSD, dar vă spun că în PNL avem destui oameni pregătiţi din punct de vedere al administraţiei care să poată câştiga Capitala. Vă dau un singur exemplu, sper să nu îi creez un disconfort. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a demonstrat că ştie să facă administraţie şi a reuşit să facă o emblemă din Sectorul 6 în aceşti 3 ani", a mai declarat Alina Gorghiu.

