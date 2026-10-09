Alertă în Rusia după o suspiciune de ciumă. "Remedii" neverificate sunt promovate pe internet

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @DC Studio

Autoritățile din Rusia investighează o posibilă suspiciune de ciumă, în timp ce pe internet sunt promovate "remedii" neverificate.

Vestea privind decesul unei angajate care lucra într-un laborator pentru cercetarea ciumei din Siberia, Rusia, a făcut înconjurul lumii, ajungând până în Statele Unite şi Canada, unde unii internauţi promovează deja "remedii" neverificate, transmite vineri AFP.

Rusia a atribuit acest deces unei "pneumonii", însă Statele Unite, Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au solicitat Moscovei mai multă transparenţă.

Pe reţelele sociale, utilizatorii americani şi canadieni insistă asupra necesităţii de a cumpăra un kit de 300 de dolari prezentat drept remediu pentru a evita situaţiile de urgenţă.

"Nu aşteptaţi ca toată lumea să se înghesuie. Pregătiţi-vă înainte de a avea nevoie de el"

"Nu aşteptaţi ca toată lumea să se înghesuie. Pregătiţi-vă înainte de a avea nevoie de el", se poate citi în descrierea unei înregistrări video de pe Facebook, vizionată de peste 161.000 de ori.

Marca ce comercializează acest kit este condusă de un cardiolog american care a promovat teorii ale conspiraţiei, în special cu privire la pandemia de COVID-19. Contactată de AFP, aceasta nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Pe reţelele sociale, Rogan O'Handley, cunoscut sub pseudonimul DC Draino, a lăudat kitul în faţa celor 2,9 milioane de abonaţi ai săi, afirmând că acesta conţine doxiciclină. Acest antibiotic face parte dintre cele utilizate pentru tratarea ciumei în ţările afectate, pentru a limita răspândirea epidemiilor.

"Ştim cum să tratăm (ciuma)", a afirmat Isaac Bogoch, specialist în boli infecţioase, adăugând că acest posibil caz de ciumă din Rusia "nu este genul de infecţie care ar putea genera o pandemie".

Crizele dau naștere escrocheriilor

El a precizat că administrarea de antibiotice în absenţa unei expuneri dovedite este periculoasă.

"Vă modificaţi microflora intestinală şi riscaţi să creaţi bacterii rezistente la antibiotice, care vor împiedica tratamentul medicamentos să-şi facă efectul data viitoare când veţi avea cu adevărat nevoie de el", a declarat Paul Keim, cercetător specializat în ciumă.

În aceste truse se găsesc, de asemenea, medicamente "greu de procurat", precum ivermectina, a adăugat el, însă aceasta "nu este niciodată utilizată cu adevărat pentru infecţii bacteriene". De fapt, este utilizată doar pentru boli parazitare.

Cu toate acestea, ivermectina continuă să fie un remediu lăudat în anumite cercuri de dezinformare, în parte deoarece autorităţile au exclus medicamentul din tratamentul COVID-19 în urma unor studii clinice eşuate.

Acest remediu fusese deja prezentat drept mijloc de combatere a hantavirusului, apărut în primăvară într-un focar izbucnit pe o navă de croazieră.

"De îndată ce se iveşte o criză, mai ales în domeniul medical, îşi fac apariţia şi escrocii", a afirmat Timothy Caulfield, expert în dezinformare, adăugând că aceştia exploatează "frica şi incertitudinea" pentru a comercializa produse neverificate.

OMS solicită detalii despre al doilea caz raportat, în timp ce Donald Trump plănuiește să-l sune pe Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump a declarat marți, în Statele Unite, că urmează să vorbească cu președintele rus Vladimir Putin despre moartea cercetătoarei care a murit în Siberia după un posibil caz de ciumă, scrie CNBC. Între timp, șeful OMS a mai declarat că organismul global de sănătate a solicitat detalii despre "rapoartele unui al doilea angajat cu pneumonie de cauză nedeterminată", o probabilă referire la unele rapoarte neverificate ale unor publicații rusești despre un al doilea caz de îmbolnăvire cu ciumă.

Donald Trump a spus că va discuta "foarte curând" cu președintele rus Vladimir Putin.

Întrebat separat ce spun agențiile de informații americane despre incident, Donald Trump a spus: "Până acum, suntem în discuții foarte profunde. Vom putea raporta despre asta probabil mâine".

Trump, care a declarat în trecut că Putin este o persoană cu care poate lucra în ciuda tensiunilor legate de războiul Moscovei în Ucraina, a oferit luni ajutorul SUA Rusiei în legătură cu alerta de ciumă.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a declarat într-o postare pe X miercuri că "sunt la curent și monitorizează îndeaproape rapoartele despre un caz suspect de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk din Rusia, care a dus la un deces".

Agenția de sănătate publică din SUA a declarat că circumstanțele cazului rămân neconfirmate. Ciuma pneumonică se poate răspândi de la o persoană la alta prin picături respiratorii în timpul contactului apropiat, a precizat CDC.

Cu toate acestea, CDC a declarat că "în acest moment, nu există indicii ale unei amenințări mai ample pentru Statele Unite", adăugând că agenția, cât și partenerii săi interinstituționali sunt pregătiți și vor continua să monitorizeze îndeaproape situația.

Ce spune OMS

Organizația Mondială a Sănătății a declarat pentru CNBC că evaluează riscul pentru publicul larg ca fiind scăzut, pe baza informațiilor disponibile.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat inițial, într-o postare pe X, că agenția a solicitat informații suplimentare de la autoritățile sanitare ruse pentru a clarifica cauza pneumoniei severe și agentul patogen implicat.

"Partajarea informațiilor în timp util, completă și transparentă este esențială pentru a evalua riscurile potențiale pentru sănătatea publică", a spus el.

Oficialii ruși din domeniul sănătății au declarat marți Organizației Mondiale a Sănătății că nu au fost înregistrate cazuri de ciumă în Irkutsk, iar Igor Kobzev, guvernatorul regiunii, a declarat că agenția de sănătate publică a implementat un "set cuprinzător de măsuri antiepidemice", scrie Forbes.