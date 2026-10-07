Cât este de periculoasă și cum poate fi tratată pesta (ciuma). Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România, explicații

Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România atrage atenția asupra necesității unei informări corecte despre pesta (ciuma), o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis.

Pesta (ciuma) se transmite cel mai frecvent prin înțepătura puricelui infectat, dar poate fi transmisă și prin contact direct sau, în cazul formei pneumonice, de la o persoană la alta pe cale respiratorie.

Pesta are trei forme principale, respectiv bubonică, septicemică și pneumonică și, deși rămâne o boală gravă, poate fi tratată eficient cu antibiotice dacă este diagnosticată și tratată rapid.

Cazul în care pot fi fatale formele pneumonică și septicemică

Fără tratament, formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna fatale, iar mortalitatea în cazul formei bubonice poate ajunge la 30-60%.

Boala nu a fost eradicată și continuă să fie endemică în anumite regiuni ale lumii. Potrivit datelor OMS, între 2019 și 2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar.

În contextul alertei recente de ciumă din Rusia, Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România a venit cu clarificări pentru o informare corectă privind pesta. Comisia a subliniat însă că evoluția medicinei, măsurile de sănătate publică și disponibilitatea antibioticelor au redus semnificativ impactul pestei față de marile pandemii istorice.

”Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România: Precizări pentru o informare corectă privind pesta (ciuma)

”În contextul informațiilor apărute în spațiul public, Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România aduce în atenție o serie de precizări pentru o informare corectă privind pesta (ciuma), a modului de transmitere, a formelor clinice și, mai ales, a posibilităților actuale de tratament.

Pesta, cunoscută și sub numele popular de „ciumă”, este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis. Pesta este o zoonoză care se transmite de la rozătoare (șobolan) la om prin intermediul unui vector, și anume puricele infectat.

De-a lungul istoriei, pesta a provocat trei mari pandemii ( înainte de descoperirea antibioticelor), cu mortalitate ridicată.

Cum se poate transmite



Transmiterea la om se produce cel mai frecvent vectorial, prin înțepătura unui purice infectat. Sunt posibile, însă, și alte căi de transmitere, inclusiv prin contact direct, iar în cazul formei pneumonice este posibilă transmiterea de la o persoană la alta pe cale respiratorie.

Principalele forme ale bolii

Pesta poate avea trei forme clinice principale:



- forma bubonică – caracterizată prin apariția unor ganglioni limfatici măriți și dureroși în teritoriul corespunzător locului în care s-a produs înțepătura puricelui;

- forma septicemică – forma sistemică a bolii, în care infecția se răspândește în organism;

- forma pneumonică– afectează plămânii și poate permite transmiterea interumană.

Forma bubonică poate evolua către forme severe, septicemică sau pulmonară.

Pesta poate fi tratată?



Pesta este o boală tratabilă cu antibiotice, însă este esențial ca diagnosticul să fie stabilit cât mai repede, iar tratamentul să fie inițiat fără întârziere.

„Pesta este o boală infecțioasă cunoscută mai ales prin marile epidemii și pandemii pe care le-a provocat de-a lungul istoriei, inclusiv în Evul Mediu, când a determinat un număr foarte mare de îmbolnăviri și decese. În timp, îmbunătățirea condițiilor de viață și de igienă, măsurile de sănătate publică și, ulterior, apariția antibioticelor au contribuit semnificativ la reducerea impactului bolii. Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, Președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în absența tratamentului, mortalitatea formei bubonice este de aproximativ 30–60%, iar formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna fatale dacă nu sunt tratate la timp.

Antibioticele sunt eficiente împotriva infecției, iar diagnosticul precoce și inițierea rapidă a tratamentului pot salva viața pacientului.

Pesta nu a dispărut și rămâne endemică în mai multe țări. Conform datelor OMS, în perioada 2019–2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar. Boala poate produce atât cazuri izolate, cât și focare sau epidemii.

Vă precizăm că este o simplă informare, fără niciun alt context, prin care ne dorim doar să existe și un punct de vedere științific legat de acest subiect”, conform unui comunicat transmis DC News.

O cercetătoare a murit în Siberia după un posibil caz de ciumă

Amintim că o angajată a unui institut din Siberia, Rusia, care cercetează agenți patogeni periculoși a murit pe 2 octombrie 2026. Autoritățile verifică acum dacă decesul a fost provocat de ciumă pneumonică. OMS consideră că riscul pentru Europa este, deocamdată, „foarte scăzut”.

„Evaluarea iniţială a riscului, realizată de OMS pe baza informaţiilor disponibile, estimează că acesta este 'între moderat şi scăzut' în Irkutsk (regiunea siberiană unde a fost înregistrat cazul), 'scăzut' pentru Rusia în ansamblu şi 'foarte scăzut' pentru Europa”, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al agenţiei, Christian Lindmeier.

OMS solicită detalii despre al doilea caz raportat, în timp ce Donald Trump plănuiește să-l sune pe Vladimir Putin

De asemenea, președintele american Donald Trump a anunțat că va discuta "foarte curând" cu Vladimir Putin despre alerta de ciumă din Rusia, iar OMS a solicitat detalii despre un posibil al doilea caz de îmbolnăvire.

Președintele american Donald Trump a declarat marți, în Statele Unite, că urmează să vorbească cu președintele rus Vladimir Putin despre moartea cercetătoarei care a murit în Siberia după un posibil caz de ciumă, scrie CNBC. Între timp, șeful OMS a mai declarat că organismul global de sănătate a solicitat detalii despre "rapoartele unui al doilea angajat cu pneumonie de cauză nedeterminată", o probabilă referire la unele rapoarte neverificate ale unor publicații rusești despre un al doilea caz de îmbolnăvire cu ciumă.

Donald Trump a spus că va discuta "foarte curând" cu președintele rus Vladimir Putin.

Ce afirmă agențiile de informații americane despre alerta de ciumă din Rusia



Chestionat separat ce spun agențiile de informații americane despre incident, Donald Trump a spus: "Până acum, suntem în discuții foarte profunde. Vom putea raporta despre asta probabil mâine".

Trump, care a declarat în trecut că Putin este o persoană cu care poate lucra în ciuda tensiunilor legate de războiul Moscovei în Ucraina, a oferit luni ajutorul SUA Rusiei în legătură cu alerta de ciumă.

CDC monitorizează ce se întâmplă în Rusia



Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a declarat într-o postare pe X miercuri că "sunt la curent și monitorizează îndeaproape rapoartele despre un caz suspect de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk din Rusia, care a dus la un deces".

Agenția de sănătate publică din SUA a declarat că circumstanțele cazului rămân neconfirmate. Ciuma pneumonică se poate răspândi de la o persoană la alta prin picături respiratorii în timpul contactului apropiat, a precizat CDC.



Cu toate acestea, CDC a declarat că "în acest moment, nu există indicii ale unei amenințări mai ample pentru Statele Unite", adăugând că agenția, cât și partenerii săi interinstituționali sunt pregătiți și vor continua să monitorizeze îndeaproape situația.

Explicațiile OMS



Organizația Mondială a Sănătății a declarat pentru CNBC că evaluează riscul pentru publicul larg ca fiind scăzut, pe baza informațiilor disponibile.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat inițial, într-o postare pe X, că agenția a solicitat informații suplimentare de la autoritățile sanitare ruse pentru a clarifica cauza pneumoniei severe și agentul patogen implicat.

"Partajarea informațiilor în timp util, completă și transparentă este esențială pentru a evalua riscurile potențiale pentru sănătatea publică", a spus el.

Oficialii ruși din domeniul sănătății au declarat marți Organizației Mondiale a Sănătății că nu au fost înregistrate cazuri de ciumă în Irkutsk, iar Igor Kobzev, guvernatorul regiunii, a declarat că agenția de sănătate publică a implementat un "set cuprinzător de măsuri antiepidemice", scrie Forbes.

Au apărut rapoarte privind un posibil al doilea caz de ciumă



Între timp, presa rusă vorbește despre un posibil al doilea caz de ciumă. După cazul cercetătoarei, o a doua persoană ar fi putut muri la un spital din regiunea Irkutsk din Rusia, după ce ar fi contractat ciuma, a susținut presa locală, chiar dacă Moscova neagă existența unui focar.

Decesul nu a fost confirmat oficial. Raportul vine în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită mai multe informații din Rusia despre moartea cercetătoarei în vârstă de 28 de ani din Irkutsk și despre rapoarte despre un al doilea angajat "cu pneumonie de cauză nedeterminată".

Purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, a declarat pentru agenția de știri rusă de stat TASS că oficialii OMS sunt în contact cu "autoritățile sanitare ruse pentru a verifica evenimentul, circumstanțele acestuia, testele de laborator în curs și rezultatele acestora, justificarea urmăririi contactelor și starea de sănătate a contacților, precum și orice potențială implicație pentru sănătatea publică internațională".

Într-o declarație ulterioară, dar, Lindmeier a adăugat că, pe baza "informațiilor neoficiale... riscul pentru sănătatea publică a populației generale pare a fi scăzut". Purtătorul de cuvânt a menționat că toți contacții cercetătoarei decedate "au fost identificați și sunt monitorizați pentru boală și, până în prezent, niciunul nu a prezentat simptome de boală".