Conducerea AfD. Foto: Agerpres

Din articol Extrema stângă se alătură AfD

BSW și AfD intenționează să adopte prima lor moțiune comună de fond în parlamentul landului Saxonia-Anhalt. Aceasta are în vedere încetarea sprijinului pentru Ucraina și ridicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse.

În urma sesiunii inaugurale istorice a parlamentului landului Saxonia-Anhalt, AfD și BSW intenționează să adopte în curând prima lor moțiune comună. Această moțiune abordează războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, scrie Der Speigel.

Reamintim că AfD a obținut șefia parlamentului din landul Saxonia-Anhalt, după ce anterior a câștigat alegerile cu un scor istoric de 43,8%.

Proiectul de moțiune solicită parlamentului landului să declare că politica de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și livrările de arme și ajutorul financiar către Ucraina, a eșuat. În acest scop, este planificată o sesiune specială a parlamentului la Magdeburg.

Moțiunea solicită guvernului landului să „folosească toate mijloacele disponibile, în special printr-o inițiativă corespunzătoare în Bundesrat (Consiliul Federal), pentru a preveni escaladarea ulterioară în Ucraina și pentru a implementa o politică de pace”.

Accentul ar trebui pus pe diplomație, potrivit moțiunii.

„Sunt necesare un armistițiu imediat și începerea negocierilor de pace cu Rusia”, se arată în proiect.

Moțiune ar avea în primul rând un efect simbolic, deoarece autoritatea centrală privind ajutorul acordat Ucrainei și sancțiunile împotriva Rusiei aparține Berlinului și Bruxelles-ului.

Politicianul AfD Ulrich Siegmund, care intenționează să candideze pentru funcția de ministru-președinte al landului Saxonia-Anhalt în decembrie, a făcut precizări despre moțiune.

„Vom epuiza în sfârșit toate posibilitățile de a crește presiunea politică asupra Berlinului pentru a pleda în sfârșit pentru încetarea războiului în loc să-l prelungească și pentru a cheltui miliardele din banii contribuabililor pe oamenii din țara noastră în loc să cheltuiască arme pe câmpurile de luptă din Ucraina!”, a spus el.

În cel mai recent sondaj realizat de Insa, AfD a atins un procent istoric în Germania, 30% la nivel național.

Extrema stângă se alătură AfD

Fondatoarea BSW, Sahra Wagenknecht, a declarat că Germania trebuie să se concentreze pe dialogul cu Moscova „în loc să insiste asupra unei escaladări care, în cele din urmă, se va termina cu război”.

De asemenea, liderul grupului parlamentar BSW, Thomas Schulze, a declarat pentru Agenția Germană de Presă (dpa) că a promis o propunere de pace înainte de alegeri.

„Împlinim acum această promisiune de campanie. Magdeburg trimite un semnal de politică de pace către Berlin”, a precizat el.

„Avem nevoie de o politică care să se gândească mai mult la Köthen decât la Kiev”, a punctat adjuncta sa, Claudia Wittig, adăugând: „Nu ne mai putem permite acest război”.

Ea a mai spus că s-a ajuns rapid la un acord cu AfD asupra moțiunii, dar „asta nu înseamnă deloc că trebuie să susținem oricare dintre celelalte poziții ale AfD”.