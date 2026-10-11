Aeroportul din Riad, atacat cu rachete. Cel puțin 12 morți și 309 răniți. Trump: "Vom analiza situația"

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Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 309 au fost rănite în atacul asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, potrivit bilanțului anunțat de autoritățile saudite în noaptea de sâmbătă spre duminică. Președintele american Donald Trump a condamnat atacul și a lăsat deschisă posibilitatea ca Statele Unite să se alăture operațiunilor militare saudite împotriva rebelilor houthi din Yemen.

Atacul a provocat numeroase victime și pagube materiale, iar autoritățile au suspendat temporar activitatea aeroportului pentru a evalua situația și a verifica siguranța infrastructurii. Potrivit autorității saudite pentru aviație civilă, printre răniți se află și persoane în stare critică.

Bilanțul victimelor include patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh și câte un cetățean american, egiptean, iordanian, sirian, palestinian și sudanez, potrivit Al Jazeera. Atacul este considerat unul dintre cele mai grave care au vizat Arabia Saudită în ultimul deceniu.

Donald Trump: „Ce s-a întâmplat în Arabia Saudită este inacceptabil”

Președintele american Donald Trump a condamnat atacul asupra aeroportului din Riyadh și a declarat că va discuta cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului.

„Ce s-a întâmplat în Arabia Saudită este inacceptabil”, a afirmat Trump.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat dacă Statele Unite ar putea participa la atacurile militare ale Arabiei Saudite împotriva rebelilor houthi. Trump nu a exclus această posibilitate.

„Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Ne mișcăm foarte repede”, a declarat președintele american, citat de Al Jazeera.

Marco Rubio condamnă atacul. Un cetățean american se află printre victime

Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat, la rândul său, atacurile atribuite rebelilor houthi asupra Arabiei Saudite și a confirmat că printre persoanele ucise se află un cetățean american.

„Aceste atacuri reprobabile demonstrează un dispreț flagrant față de viața civililor nevinovați. Trebuie să înceteze imediat”, a transmis Rubio într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Oficialul american a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru Arabia Saudită și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Atacul a determinat și mai multe ambasade străine să emită avertizări pentru cetățenii lor aflați în regat. Misiunea diplomatică a Statelor Unite le-a recomandat americanilor să evite aeroportul King Khalid și zonele din apropiere.

Arabia Saudită promite un răspuns ferm

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional în conflictul cu rebelii houthi, a condamnat atacul și a promis o reacție fermă.

Purtătorul de cuvânt al coaliției, generalul Turki al-Maliki, a calificat lovitura asupra terminalului de pasageri drept o crimă de război și a anunțat că forțele coaliției vor răspunde în conformitate cu dreptul internațional umanitar.

Atacul s-a produs într-un moment în care confruntările dintre forțele susținute de Riyadh și rebelii houthi se intensifică. În ultimele zile, aeroporturile saudite au fost vizate în repetate rânduri, iar loviturile au provocat victime și pagube materiale.

Autoritățile saudite au anunțat, de asemenea, că un proiectil a căzut în apropierea Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam, un alt important nod de transport aerian din estul țării.