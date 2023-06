Acord al magazinelor: Scad prețurile la raft. Nicolae Ciucă spune lucrurilor pe nume ”cu riscul de a supăra pe cineva”

Anunțul a fost făcut la Antena 3 și comentat de către analistul economic Adrian Negrescu. Se pare că vorbim despre un acord voluntar între retaileri și stat, astfel încât prețurile la alimentele de bază să scadă la raft. Acordul ar urma să intre în vigoare pe trei luni și, dacă funcționează, va fi prelungit, spun sursele citate. Dacă Guvernul va constata că retailerii nu și-au respectat înțelegerea, va veni cu o decizie prin care să plafoneze adaosurile comerciale.

Între timp, fostul premier, liderul PNL Nicolae Ciucă, declara: ”Am discutat acest aspect cu premierul. Am împărtăşit din măsurile şi experienţa pe care am avut-o atunci când am încercat să diminuăm creşterea (...) preţului la lapte. Este o măsură pe care fiecare dintre noi ne-o dorim. PNL îşi doreşte ca românii să nu mai plătească atât de mult pe produsele de bază. Este, de asemenea, o regulă prin care trebuie să facem în aşa fel încât piaţa să funcţioneze, iar aici este o chestiune pe care o repet, (...) în momentul de faţă România este un producător de cereale, legume, produse din carne, din lapte, avem ferme, toate sunt neprocesate. Cu riscul de a se supăra cineva, dar o spun din convingere, este absolut greu de înţeles cum o ţară care produce atât de mult îşi importă propria producţie ambalată mai bine şi la un preţ mai mare. Ca atare, din punctul meu de vedere, măsura trebuie să vizeze acele scheme de ajutor de stat prin care să stimulăm procesarea produselor alimentare în ţară şi obligatoriu discuţii pe întreg lanţul de producţie, la producător, la procesator, la retailer pentru că dacă intervenim brutal pe una dintre verigi producem dezechilibre în piaţă care deja s-au produs în alte ţări şi nu ne folosesc la nimic”.

Adrian Negrescu a intervenit la Antena 3, unde a spus, despre acordul voluntar între retaileri și stat, că e o înțelegere pe care o anticipa. El spune că ”o part dintre promoțiile pe care hipermarketurile/ supermarketurile le derulează la produsele alimentare de bază vor fi rebranduite. Nu va fi o scădere a adaosului comercial, ci o rebranduire a promoțiilor pe care le vedem deja în magazine”. ”E o măsură bună în condițiile în care prețurile la produsele alimentare de bază au crescut cel mai mult în România raportat la toate celelalte țări europene” spune Adrian Negrescu.

În ciuda creșterilor de prețuri din ultimul an cel puțin, Eurostat vede prețurile din România ca fiind cele mai mici din UE:

Eurostat spune că avem deja cele mai mici prețuri din UE, alături de Bulgaria și Polonia

