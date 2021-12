ABBA dă în judecată o trupă de cover-uri

Supergrupul pop suedez ABBA a intentat vineri un proces pentru a împiedica trupa britanică de cover-uri cunoscută sub numele de Abba Mania să folosească acest nume, relatează Reuters. Într-o plângere depusă la Curtea Districtuală din Manhattan, avocații ABBA au acuzat managerii Abba Mania de "comportament parazitar și de rea-credință" prin faptul că au profitat de fondul de comerț și de prestigiul ABBA pentru a promova Abba Mania, scrie Mediafax.

ABBA a declarat că inculpații au ignorat cererile sale de a nu mai folosi Abba Mania pe rețelele de socializare, pe YouTube și pe site-ul abbamania.com, sau de a accepta sugestia sa de a folosi "ABBA Tribute" într-un mod care să nu-i deruteze pe oameni.

Procesul de încălcare a mărcii ABBA are loc în contextul în care Abba Mania, care se autointitulează "The Original Tribute from London's West End!", se află într-un turneu în SUA.

Pe site-ul web al Abba Mania scrie cu litere mici: "Abba Mania nu este în niciun fel asociat, afiliat sau aprobat de Polar Music sau ABBA".

ABBA a vândut aproximativ 385 de milioane de discuri și este cunoscută pentru melodii precum "Waterloo", "Dancing Queen", "Money, Money, Money" și "The Winner Takes It All". De asemenea, a fost una dintre primele trupe care a folosit videoclipuri pentru a-și promova muzica.

ABBA a lansat un nou album, după 40 de ani

Grupul ABBA s-a reunit şi a lansat în luna noiembrie un nou album de studio, primul material discografic cu piese originale înregistrate după o pauză de patru decenii, şi va susţine un concert digital la Londra în 2022, au anunţat membrii formaţiei suedeze, citaţi de agenţiile de presă Reuters şi AFP.



Anunţul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat la Londra şi difuzat în direct pe canalul de YouTube al grupului ABBA. "Am înregistrat un nou album", au declarat Bjorn Ulvaeus, în vârstă de 76 de ani, şi Benny Andersson, în vârstă de 74 de ani.

ABBA, unul dintre cele mai populare grupuri pop din lume, ale cărui discuri s-au vândut în peste 385 de milioane de copii pe plan mondial, a lansat un nou album de studio, intitulat "Voyage", pe 5 noiembrie, relatează Agerpres.