A murit Randy Meisner - basistul și unul dintre soliștii trupei Eagles

Meisner a murit miercuri seara, la Los Angeles, din cauza complicațiilor cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică, au anunțat Eagles într-un comunicat, scrie The Guardian.

Meisner a trecut prin numeroase suferințe în ultimii ani și o tragedie personală în 2016, când soția sa, Lana Rae Meisner, s-a împușcat accidental și a murit.

Meisner s-a alăturat lui Don Henley, Glenn Frey și Bernie Leadon la începutul anilor 1970 pentru a forma o trupă prin excelență din Los Angeles și una dintre cele mai populare trupe din istorie.

„Randy a fost o parte integrantă a Eagles și a contribuit la succesul timpuriu al trupei”, arată comunicatul Eagles. „Aranjul său vocal a fost uimitor, așa cum este evident în balada lui, Take It to the Limit.”

Evoluând de la rock country la hard rock, Eagles au lansat o serie de single-uri și albume de succes în anii 1970, începând cu Take It Easy și continuând cu Desperado, Hotel California și Life in the Fast Lane.

Deși erau acuzați de mulți critici ca fiind superficiali, Eagles au lansat două dintre cele mai populare albume ale tuturor timpurilor, Hotel California și Their Greatest Hits (1971-1975).

Meisner a rămas până la lansarea în 1976 a Hotel California, cel mai apreciat album al trupei, dar a plecat la scurt timp după.

Un nebraskan timid, care avea de ales între faimă și viața de familie, Meisner fusese bolnav și îi era dor de casă în timpul turneului Hotel California și nu dorea să fie în centrul atenției. Înlocuitorul său, Timothy B Schmit, a rămas cu grupul în următoarele decenii, alături de Henley, Joe Walsh și Frey, care au murit în 2016.

Ca artist solo, Meisner nu a ajuns niciodată la succesul Eagles, dar a avut niște hituri - Hearts on Fire și Deep Inside My Heart - și a cântat pe discuri ale lui Walsh, James Taylor și Dan Fogelberg, printre alții.

Meisner a fost căsătorit de două ori, prima dată când era încă adolescent și a avut trei copii.

