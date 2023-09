40 de investitori așteaptă cu înfrigurare decizia instanței pentru Călin Donca. Dorian Popa dezvăluie culisele investiției în parcul de fotovoltaice

Dorian Popa a apelat la serviciile lui Călin Donca și a montat mai multe panouri fotovoltaice. Ulterior, acesta a acceptat să investească într-unul dintre parcurile fotovoltaice, urmând ca veniturile lui să crească. În afacere au intrat mai multe persoane, iar acum au rămas fără bani, omul de afaceri fiind arestat pentru 29 de zile.

Artistul a ales să-și pună panouri fotovoltaice pe casă și a apelat la serviciile lui Călin Donca, având experiență de 8 ani în domeniu. Prețul pentru instalarea lor a fost de 15.000 de euro, sumă plătită în două tranșe. Dorian Popa a cerut ajutorul fanilor săi și dorește să ia legătura cu toți cei implicați în afacerea lui Călin Donca. Indiferent de măsurile luate de poliție, vedeta vrea să-și facă dreptate și, atât el, cât și ceilalți să-și primească banii înapoi.

A intervenit prin telefon la România TV cu mai multe clarificări:

"Nu-mi plac informațiile care sunt lăsate așa, în coadă de pește. Asocierea de imagine, asocierea în business nu a existat niciodată. Chiar domnul Călin Donca a spus - suntem printre primii investitori, deci... a se înțelege! Este o mare diferență! Mi-ați speriat mama! Una este asocierea în business și una este un investitor și asocierea de imagine! Mare atenție!

Eu nu am promovat afacerea, am vorbit deschis pe vlogul meu de pe YouTube, unde găsiți și o explicație cât se poate de pertinentă, și am explicat în ce loc investesc. E o chestie normală pe care o fac în fiecare zi pe daily vlogul meu. Am povestit în vlogul pe care l-am postat că l-am cunoscut în momentul în care am început să-mi doresc, în momentul creșterii prețurilor la energie, să-mi montez și eu pe casa personală panouri fotovoltaice. Am întrebat prietenii pe cine-mi recomandă, cineva apropiat mi-a spus - De ce nu lucrezi cu Călin? Omu' e de opt ani în domeniul energiei... am postat pe vlog si facturile cu care mi-am plătit cumințel panourile, toate informațiile există în firmele mele, probabil că și-n firma lui.

Din momentul în care mi-am montat panourile pe casă s-a legat un soi de prietenie, deși în ziua de azi nu prea mai poți defini clar noțiunea de prieten. Mi-a plăcut, omul a vorbit foarte frumos, în continuare nu știu ce să zic că se întâmplă, nu-mi dau seama și abia aștept ca justiția să decidă și să ne spună ceva concret. Am creat chiar și un grup pe WhatsApp cu toți cei care am investit ca să putem fi împreună și să vedem ce decizii putem să luăm, adică nu sunt genul de om care se fofilează... cu toții așteptăm să vedem ce se întâmplă cu investiția noastră. Suntem circa 40 de investitori în acel grup.

Am avut un discount în ceea ce privește panourile de pe casa mea. Este un contract făcut. Dacă arestul a fost prelungit de la 24 de ore la 29 de zile înseamnă că, teoretic, există niște dovezi. Dar, repet, încă nu știm ce se întâmplă. Există dovezi că unii dintre investitori au încasat banii, ceea ce înseamnă că totuși parcurile funcționează. Plus că am înțeles că parcurile fotovoltaice nu ar constitui neapărat unul dintre capetele de acuzare. Ceea ce pe noi ne încântă pentru că, indiferent de cum va fi viitorul, noi ne putem vedea de părculețele noastre și de ce am investit noi acolo... ar fi superb" a spus Dorian Popa.

"Dacă suntem ghinioniști..."

În spațiul public a mai apărut și informația cum că parcul fotovoltaic al lui Donca din Săcele nu ar fi racordat la rețeaua electrică și nu ar fi funcționat niciodată. Dorian Popa a comentat: "Sincer vă spun, eu la un moment dat am întrebat ce se întâmplă, pentru că în luna iunie ar fi trebuit să încasăm primii bănuți. Mi s-a comunicat că există o problemă și că mai durează actele. Acum, nu este un secret faptul că în România, de multe ori, din punct de vedere birocratic, lucrurile pot întârzia, nu neapărat că sistemul nu funcționează bine. Se mai întâmplă încurcături, se mai rătăcesc hârtiile și atunci n-am putut decât să cred că ăsta este motivul.

Ideea este că dacă suntem ghinioniști și prejudiciul pe care el îl va avea va fi îndeajuns de mare încât să fie nevoie să fie blocate și parcurile fotovoltaice, degeaba nu constituie parcurile fotovoltaice un cap de acuzare pentru că probabil vor fi sechestrate sau folosite ca metodă de plată a prejudiciului și atunci suntem în același cerc vicios.

Pe lângă prostul de mine mai sunt și alții! Nu știm ce se întâmplă în spatele acestor excrocherii, poate ar trebui să fie legi mai atente, noi oamenii ar trebui să fim "îngrijiți". Controalele la firme nu cred că au legătură cu imaginea din spațiul public" a mai declarat infleuncerul și omul de afaceri Dorian Popa în direct la România TV.

