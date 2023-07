"Pe exerciţiul 2021-2027 sunt mulţi bani, fonduri europene. Suntem în 2023 şi nu a început încă", a punctat Bogdan Chirieac.

"Ştiţi ce se întâmplă? Trebuia ca AN-urile şi ADR-urile să se acrediteze în 2020 şi 2021. 2020 nu a fost un an în care să ne gândim la asta, iar în 2021 am avut un domn la MIPE care a vrut să facă, mai mult, în biroul lui PNRR-ul, fără discuţii prea multe cu ceilalţi. 2021 a fost un an pierdut. Abia anul trecut a început să se desţelenească treaba. O decizie înţeleaptă luată de guvern este fazarea pe programul operaţional regional, ca să se ducă în viitorul POR. Noi avem foarte multe proiecte la nivelul autorităţilor publice locale care nu pot fi finalizate anul acesta. Pe construcţia financiară trecută, dacă nu terminai până la finalul acestui an, dădeai bani înapoi. Acum s-a decis că şi dacă ai făcut 60-70% din proiect, te finanţează pe următorul exerciţiu financiar", a declarat Tănase Stamule la DC NEWS.

"Dar banii pe fostul exerciţiu i-ai pierdut", a intervenit Bogdan Chirieac.

"S-au transformat în vouchere, ca să fim corecţi. Toate voucherele de care vorbeşte lumea şi toate discuţiile de unde sunt banii de vouchere... banii de vouchere sunt de fapt banii care nu s-au folosit pentru a face canalizarea, drumuri, diverse investiţii publice. Ca să nu pierdem banii, Comisia a spus că ăştia sunt banii noştri, să facem ce vrem cu ei. Şi noi am zis că o să combatem sărăcia energetică, aşa că am dat vouchere. Şi diverse alte chestii. Dar vă daţi seama că nu e o chestiune sustenabilă să dai vouchere din banii cu care trebuia să faci canalizare, spre exemplu.

Toată lumea spune că avem 3000 de şcoli sau câte mii de şcoli sunt care nu au toaletă. Păi nu au toaletă pentru că nu au canalizare localităţile. Nu poate să îşi facă şcoala toaletă, dacă localitatea nu are canalizare. Dar nimeni nu spune de ce avem şcoli fără toaletă. Nimeni nu spune problema reală. Oricum nu ştiu cât sens are ca în localităţile cu puţini locuitori să faci investiţii de zeci de milioane de euro. Dar primarii vor să ia contractele, să facă lucrările şi toată lumea să fie fericită", a mai transmis Tănase Stamule.

