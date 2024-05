Ce se întâmplă dacă bei vin roșu. Efectul pe care îl are asupra rinichilor

Credința că un pahar de vin pe zi nu numai că nu este dăunător, ci este chiar recomandat, a fost răspândită de decenii în diverse țări ale lumii. Acest fapt a fost susținut de doi dintre compușii săi cu efecte antiinflamatorii, etanolul și polifenolii, care ar preveni afecțiunile cardiovasculare. Polifenolii sunt acum și subiectul unei ipoteze privind un alt efect protector asupra rinichilor al vinului. Dar, ce dovezi științifice există?

Chiar dacă s-a impus această viziune prietenoasă asupra consumului zilnic de vin, nu trebuie uitat că vorbim despre un produs care are o concentrație alcoolică cuprinsă între 11 și 14 procente în majoritatea cazurilor. În plus, vinul roșu are un conținut alcoolic mai ridicat decât cel alb și roze.

Într-un raport recent, Comisia Europeană a avertizat cu privire la riscul consumului de alcool în ceea ce privește o expunere mai mare la cancer, ceea ce a generat un protest din partea sectorului viticol (atât de bine înrădăcinat în Uniunea Europeană) și o ulterioară clarificare după prezentarea unor amendamente din partea grupurilor parlamentare din Parlamentul European. Respingerile veneau de la echivalarea oricărei băuturi alcoolice cu această temută boală.

În realitate, Comisia Europeană doar confirma dovezi științifice despre cancerul tractului intestinal inferior și al laringelui, printre altele: mai mult de 10% dintre persoanele care consumă regulat alcool suferă de aceste tipuri de cancer.

Alcoolul prezintă, prin urmare, un risc în ceea ce privește o varietate de tulburări ușoare și mai grave în organism. Dar nu este singura băutură inamică: băuturile răcoritoare și cele îndulcite cu zahăr stau în spatele afecțiunilor atât de prevalente în zilele noastre, cum ar fi diabetul de tip 2.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @dimonka

Ipoteza despre vinul roșu

Un studiu efectuat la Universitatea din Chile și-a focalizat obiectivul în mod specific pe vinul roșu pentru a investiga protecția pe care o pot oferi polifenolii, compuși naturali care capturează radicalii liberi, în vederea favorizării unei absorbții intestinale mai mari a antioxidanților.

Într-un experiment pe șoareci, această echipă științifică a certificat faptul că polifenolii, componentele non-alcoolice ale vinului, erau capabile să modereze creșterea în expresia și activitatea CYP 2E1 în ficatul și rinichii animalului.

Funcția renală este aceea de a filtra zilnic deșeurile și lichidele prezente în sânge și de a produce urina. În acest sens, echipa științifică chiliană indică faptul că vinul roșu poate contribui la o filtrare mai bună, evitând totodată activitatea bacteriană atât în rinichi, cât și în vezică.

Efectele generale ale alcoolului

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atribuie consumului de alcool peste 200 de boli și tulburări. În ceea ce privește mortalitatea, OMS estimează că în fiecare an apar 3 milioane de decese cauzate de acest consum, ceea ce reprezintă la nivel global 5,3% din totalul deceselor.

Alcoolul este asociat cu riscul de a dezvolta probleme de sănătate precum tulburări mintale și comportamentale, inclusiv alcoolismul, și boli majore netransmisibile, cum ar fi ciroza hepatică, anumite tipuri de cancer și afecțiuni cardiovasculare, potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News