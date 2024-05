Renumitul fotograf Mircea Roșca a murit

Mircea Roșca a murit la un spital din Târgu Mureș, duminică noapte. În urmă cu trei ani a fost supus unui transplant de cord, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

Mircea Roșca avea doar 43 de ani. Era unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri sportivi din România, având colaborări cu agenții de presă din țară și din străninătate. Mircea Roșca s-a născut în Turda și era absolvent al USAMV Cluj-Napoca.

'Familia Potaissa Turda este de azi mult mai săracă!Din păcate, Mircea Roșca a plecat mult prea devreme dintre noi!El a fost omul care a surprins cele mai importante momente din istoria clubului nostru, fiind mereu cu aparatul foto în mână pentru a ținti cele mai reușite instantanee cu magnificii scriind istorie! Un profesionist desăvârșit, în adevăratul sens al cuvântului, coleg și prieten bun, un om cu un caracter deosebit de frumos!Drum lin spre stele, Mirciulică! Nu te vom uita niciodată! Imaginile pe care le lași in urmă sunt proiectate adânc in sufletul nostru și vor dăinui in istoria clubului din care faci parte!', a scris clubul AHC Potaissa Turda, pe pagina de Facebook.

