Val de reacții după ce Ana-Maria Popescu l-a făcut praf pe ministrul Novak: Rușine să vă fie! Săli, bazine, arene, nu banca plină de învoiți cu scutiri medicale

Ana-Maria Popescu a spart gheața la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a obținut prima medalie a României de la competiție.

Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin tuşa de aur.

A fost un rezultat acceptat fără supărare de Popescu. „Oameni buni, am fost în finala olimpică! Am 37 de ani. Mă dor toate, credeţi-mă pe cuvânt, m-am chinuit. E cea mai chinuită şi cea mai muncită medalie. Aşa că nu-mi pasă de aurul care e la gâtul lui Sun acum. Îmi pasă de bucăţica asta de medalie pe care mi-am dorit-o pentru mine şi atâta tot şi o am. Asta e cel mai important, a declarat Ana-Maria Popescu după finală, la zona mixtă, potrivit Agerpres.

Sportiva a avut o ieșire nervoasă la final

„Sper ca de data asta să fie suficient, să nu mai fie ca data trecută când am pierdut aurul. Sper ca de data asta să fie mai bine şi să asigure un buget de bun simţ pentru viitorul scrimei româneşti”, a declarat Ana-Maria Popescu la TVR.

Covaliu a comentat ieşirea nervoasă de mai sus, când sportiva a spus că speră ca această medalie să fie suficientă, să poată asigura un buget de bun simţ scrimei româneşti: „Trebuie să înţelegem foarte clar că nu putem ajunge în astfel de momente, fără a avea în spatele nostru muncă, dar nu numai muncă. Ana este vârful muntelui, dar sunt foarte mulţi oameni care o susţin pe ea, de aceea trebuie să ştim că avem nevoie de susţinere, de continuitate. Este un argint strălucitor cât un aur. În spate este foarte multă muncă, sacrificii, pentru o zi, pentru o tuşă".

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a reacționat la rândul său

„Felicitări din suflet, Ana Maria Popescu! O victorie pe care o meritai, un argint muncit cât un aur, la doar un punct de acesta! Aceasta este realitatea lumii sportului, clipe și puncte fac diferența, uneori pe nedrept. În ochii noștri, argintul tău strălucește atât de puternic, încât ne aduce lacrimi de bucurie. Îți mulțumesc, îți mulțumim și te iubim!”, a transmis politicianul UDMR, pe Facebook, după reușita sportivei.

"După părerea mea şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica", a completat el.

Ana-Maria Popescu l-a umilit pe ministrul Sportului: Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane de euro

„Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!

Așa cum am spus imediat după competiție, povestea acestei aventuri e incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate. Practic, asta vreau să se înțeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am zis de la început că ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur de atât nu există. Nu am mai vrut de data aceasta să confirm, să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să arăt că sunt în stare să fac ceva pentru mine”, a mai spus Popescu în aplauzele celor din sală. Replica l-a lăsat mască pe ministrul Sportului, Eduard Novak.

Val de reacții acide în scandalul Popescu - Novak

Replica sportivei Ana-Maria Popescu pentru ministrul Sportului au fost aplaudate și apreciate de o lume întreagă, de fani ai sportului și persoane publice.

- "Bine spus! Statul roman nu face nimic pentru sportivi, în schimb are așteptări enorme să vă întoarceți cu medalii! Luptați-vă pentru drepturile voastre! Bafta multă în continuare! Sunt mândră că sunt româncă cu asemenea oameni ca tine! Să fiți binecuvântați!"

- "Bravo Ana! Nu ești numai o mare sportivă ci și un adevarat OM! Nimeni n-a mai avut curaj să-i înfrunte pe infatuații ăștia care vremelnic ajung în funcții și se cred Dumnezei"

- "Bai, Guvernaților care stați cu mâna la inima când vă cânta Imnul. Învățați ceva de la acești sportivi care vă fac mari peste hotare cu nimicul pe care îl dați sportului! Rușine să vă fie!!"

- "Nu înțeleg de ce, dar la orice competiție locul 2 aproape că este perceput ca o rușine, o pierdere. Locul 2 înseamnă o mare realizare, o muncă imensa și un câștig"

- "Săli, bazine, arene construite. Sport în școli precum nordicii, nu banca plină de învoiți cu scutiri medicale nejustificat obținute. Plus finanțare de la Guvern. Felicitări pentru medalia olimpică obținută și pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume. În Romănia doar de presă și penal le este frică, în rest n-au mamă n-au tată, doar costume pline de figuri și pretenții de manageri sau directori"

- "Bravo!!! Ești fantastică, jos pălăria pentru atitutinea ta! Avem nevoie de voci, ca a ta!"

- "Dincolo de toate adevărurile grele spuse, Ana Maria Popescu a vorbit într-o română absolut impecabilă. Nu am auzit niciodată în politică un discurs atât de coerent și corect. Rezultatele Anei sunt construite tocmai pe caracterul ei și lucrul asta o face cu atât mai valoroasă. Dincolo de un sportiv foarte bun, e un om absolut remarcabil"

- "Multumim, Ana-Maria! Iarta-ne pentru că proiectam pe voi, adevarate valori naționale, toate frustrarile și nereușitele noastre individuale și colective! Mulți dintre noi nu vom știi să apreciem niciodată efortul și sacrificiul vostru! Tocmai am aflat că omologul tău din Franța, Romain Cannone, are un salariu lunar de 60.000 euro! Cu atât mai mare este valoarea ta, cu atat mai lăudabilă performanța ta extraordinară, constanta și niciodată recompensată la justa valoare!"

- "Felicitări pentru ce ai obținut până acum. A fost doar o palma, dar cred că este nevoie de un “pumn” zdravăn dat celor care ar trebui sa facă ceva pentru sport în general și mai ales presei care ridică în slăvi doar analfabeți și infatuați.."

- "Când îți este jenă de țara ta și de lepădăturile care o conduc. Nu se investește în sportivi, nu se investește în domeniul medical, nici măcar în școli. În plus, se mai aduc și vorbe jignitoare unor persoane care sunt valori și încearcă să mențină țara asta pe linia de plutire"