Ana-Maria Popescu, DAUNĂ TOTALĂ pentru ministrul Sportului: Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane de euro

„Înainte de toate, mulțumim pentru frumoasa primire. Mă bucur să vă văd pe toți aici, este foarte important pentru noi, pentru sport în general. Măcar la Jocurile Olimpice să ne întâlnim și să ne vedem. Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puține titluri cu «Brânză a pierdut aurul», dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi ați înțeles mesajul că un loc la Jocurile Olimpice se câștigă, oricum ar fi el. Simplul fapt că te-ai calificat acolo este un loc câștigat”, a spus sportiva, la venirea în țară.

Comentariile au fost la fel ca după Rio

„Mă bucur și mi-aș dori ca de acum înainte asta să vorbim despre sportivii români, indiferent că sunt la fotbal și sunt cei din echipa a doua probabil, indiferent că sunt la alt sport, să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult. Am citit toate comentariile și toate declarațiile din ultimele zile. Am rămas cu același gust de la Rio, din 2016, înainte să luăm aurul. Nu e OK, oameni buni, pentru că indiferent dacă ne întoarce de acolo cu medalii sau fără, noi muncim la fel, și noi, dar și antrenorii noștri”, a adăugat ea.

Ministrul Novak, făcut cu ou și cu oțet după declarațiile neinspirate

„Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a mai spus Popescu în aplauzele celor din sală. Replica l-a lăsat mască pe ministrul Sportului, Eduard Novak.

„Așa cum am spus imediat după competiție, povestea acestei aventuri e incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate. Practic, asta vreau să se înțeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am zis de la început că ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur de atât nu există. Nu am mai vrut de data aceasta să confirm, să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să arăt că sunt în stare să fac ceva pentru mine”, a continuat sportiva care a adus până acum singura medalie de la această ediție a Jocurilor Olimpice.

Ce a zis Novak?

„După părerea mea şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica”, a afirmat Novak după performanța Anei-Maria Popescu.