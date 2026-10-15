Vă simțiți în siguranță în țară? Răspunsul lui Nicușor Dan, după căderea repetată a dronelor în România

Foto: Nicușor Dan @OfficialFacebook

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Bruxelles dacă se simte în siguranță în țară din cauza dronelor care cad pe teritoriul României. El a recunoscut că armata națională a fost pregătită după legi și tipare de război clasic și trebuie să învețe din mers lupta cu aparatele fără pilot.

„Domnule președinte, aș vrea să ne spuneți dacă există discuții și garanții printre șefii de stat și de guvern referitoare la deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina, precum și referitoare la securitate. Vă simțiți în siguranță în România și atunci când mergeți în Republica Moldova, în lumina ultimelor evenimente, dar și a dronelor care cad atât pe teritoriul român, cât și pe teritoriul Republicii Moldova?” a întrebat o jurnalistă.

Nicușor Dan s-a arătat încrezător, dar a vorbit și despre adaptarea sistemului de apărare la atacurile fără pilot.

„Așa cum am spus, eu îmi doresc să avem o discuție foarte directă, pentru că seara este programată discuția despre extindere și îmi doresc să discutăm foarte direct despre așteptările fiecăruia dintre cele 27 de state cu privire la deschiderea capitolelor de negociere. Și sunt foarte optimist că vom face asta, deschiderea, pe moment.

În ceea ce privește siguranța, suntem într-un context cu care niciunul dintre noi nu a fost obișnuit. Avem forțe armate care au o legislație și o pregătire pentru un război clasic. Nu suntem în această situație. Învățăm despre drone, despre radare, despre sisteme antidrone și progresăm. Evident că nu suntem perfecți, dar, în inimile noastre, controlăm aceste lucruri”, a spus președintele.

Alerte pe bandă rulantă în România: Aavioane F-16 ridicate la Insula Șerpilor și un cargou incendiat lângă Sulina

Declarațiile șefului statului de la Bruxelles vin după câteva ore de tensiune extremă chiar la granița României. În dimineața acestei zile, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă dronă în apropierea Insulei Șerpilor. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene au decolat de urgență de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru o misiune de poliție aeriană, iar locuitorii din estul județului Tulcea au primit din nou mesaje RO-ALERT de avertizare.

Incidentul de la Insula Șerpilor vine imediat după momentul critic petrecut lângă Sulina, la circa 14 mile marine de țărm, unde nava comercială chimică „Wine Trader” (sub pavilion San Marino) a luat foc la suprastructura de comandă, mai mulți membri ai echipajului fiind căutați de salvatori. În plus, cu doar o zi înainte, nava petrolieră „Yara J” a fost cuprinsă de flăcări în aceeași zonă, în timp ce transporta combustibil către Ucraina.

Deși autoritățile navale au raportat inițial simple incendii la bord, surse operative și rapoarte ale echipelor de salvare au indicat ipoteza că exploziile au fost provocate de drone scăpate de sub control sau rătăcite în apele Mării Negre. În ciuda acestui lanț periculos de evenimente care aduce războiul la ușa României, președintele a ținut să asigure că autoritățile învață din mers să facă față noilor amenințări hibride.