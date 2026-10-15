Un ministru dat în Guvernul Niculescu a semnat că nu votează acest Executiv. Ce zice Chirieac

Sursa foto: Captură foto România TV

Miercuri, PSD a aprobat propunerile partidului pentru cele 11 portofolii ministeriale din viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Lista a fost prezentată de Sorin Grindeanu, liderul PSD, iar printre candidați se numără și Daniel Zamfir, propus pentru Ministerul Economiei.

Daniel Zamfir, senator PSD, a fost desemnat de social-democrați pentru funcția de ministru al Economiei în viitorul guvern condus de Luca Niculescu. În urmă cu o săptămână, senatorul respingea categoric ideea de a acorda un vot acestui Executiv fără să-i cunoască programul și componența.

În emisiunea moderată de Victor Ciutacu la România TV, la începutul lunii octombrie, senatorul și-a asumat în scris că nu va vota Guvernul Niculescu. Între timp, PSD a hotărât să intre la guvernare, iar senatorul se află în postura de a face parte din Executivul pe care îl respingea vehement.

„Vă dau scris că nu o să facă Grindeanu asta. Dă-mi hârtia încoace. Cum adică să-mi zică mie Grindeanu mâine: „Bă, votați în alb!”. Domne, nu votează nimeni în alb! Ați înnebunit? Cum să votăm în alb, așa? Cum adică? Adică noi ne-am luat-o a patra oară și acum... De frică că ce? Că ne ia miliția? Băi, vedeți că ne e frică, aoleu, și noi trebuie să votăm indiferent ce face Luca Niculescu”, a spus Daniel Zamfir la România TV.

„Zamfir, senator PSD, nu va vota guvernul Luca Niculescu”, a scris senatorul Daniel Zamfir pe hârtie.

Premierul desemnat Luca Niculescu depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista Cabinetului în Parlament.

Bogdan Chirieac: Niciodată să nu spui niciodată

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a spus că, în politică, e bine ca niciodată să nu spui niciodată.

„Se adeverește din nou că, în politică, „niciodată să nu spui niciodată”.

Adevărul este că participarea la un guvern unde premierul nu e de la PSD și adversarii politici sunt în opoziție, cei care au distrus România în acest an și jumătate, e o asumare mare a PSD-ului.

Deci este o cedare importantă fără de care medicii, polițiștii, profesorii nu ar mai fi primit salarii începând cu luna noiembrie. Fără această rectificare bugetară nu se pot plăti salariile. De aici este și urgența, de aici a hotărât și domnul Bolojan să voteze guvernul, fiindcă dânsul nu poate să-și asume exact această nenorocire, faptul că oamenii ăștia nu-și mai primesc salariile din cauza domniei sale.

Atunci, ăsta e motivul pentru care Bolojan votează acest guvern, să facă rectificarea bugetară, după care se va urca cu toată propaganda împotriva acestui guvern și în special împotriva PSD”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Daniel Zamfir: Nu vom da cec în alb lui Luca Niculescu

Social-democraţii nu vor da "un cec în alb" premierului desemnat Luca Niculescu, a declarat, marţi, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

El a susţinut că sunt "foarte multe" măsuri propuse de PSD care ar putea fi trecute în programul Guvernului pe care urmează să îl alcătuiască Luca Niculescu.

"În primul rând, am spus, de principiu, să oprim măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan. Ăsta este lucrul fundamental. După aceea, vrem să vedem şi echipa de miniştri, vrem să vedem cum gândeşte domnia sa să alcătuiască Guvernul, ce ministere să revină PSD, persoanele pe care le propune domnul Luca Niculescu altele decât cele de la PSD. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Un singur lucru este cert: nu vom da cec în alb lui Luca Niculescu în momentul ăsta", a afirmat Zamfir, la sediul central al PSD, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

În opinia sa, nu se va ajunge nicăieri dacă partidele au în continuare "linii roşii".

"Eu nu am înţeles de la PNL, după toate declaraţiile de ieri, că sunt dispuşi să susţină un Guvern alături de PSD sau din care să facă parte PSD. PSD nu a trasat linii roşii. Cei care au trasat linii roşii sunt de la celelalte partide. Noi am fost deschişi încă de la căderea Guvernului Bolojan să creăm un Guvern ca România să iasă din situaţia economică foarte grea în care a adus-o Ilie Bolojan. Cu liniile roşii nu cred că ajungem nicăieri, dar asta nu înseamnă că noi vom vota în orb orice va propune Luca Niculescu", a subliniat Daniel Zamfir.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, marţi, începând cu ora 14:00, pentru a decide dacă susţine sau nu Guvernul Luca Niculescu.