Un centru de reabilitare pentru copii din Ucraina, care aparține Republicii Moldova, bombardat de ruși

Rușii au bombardat un centru de reabilitare pentru copii din Ucraina, care aparține Republicii Moldova, a anunțat, vineri, Ala Nemerenco, ministrul Sănătății de la Chișinău.

"Ministerul Sănătății deține în Sergheevca un Centru de reabilitare pentru copii. Este un sanatoriu renovat, cu condiții bune, copiii cu probleme de sănătate din Republica Moldova având posibilitatea să beneficieze de servicii medicale de reabilitare pe litoralul Mării Negre. Cu regret activitatea lui a fost stopată în perioada pandemică și numai am pregătit planuri pentru reluarea activității, și a venit războiul în Ucraina. În urma atacului Centrul nu a avut de suferit grav, doar geamurile cazangeriei fiind făcute țăndări.

Dar cu regret am fost anunțați că 5 colaboratori ai Centrului sunt răniți și unul a decedat, ei toți locuind în clădirea care a fost afectată de bombardamente. Acești oameni pașnici au făcut zilele copiilor Moldovei mai frumoase, s-au ocupat de reabilitarea lor cu mult drag si dăruire și le dorim din suflet recuperare totală. Familiei colegului decedat exprimăm profunde condoleanțe și păreri de rău… Nimic mai groaznic decât războiul. Suntem niște fericiți atât timp cât nu zboară rachete pe de-asupra noastră, prețuiți aceasta. Restul toate pot fi rezolvate.", a scris Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook.

Rușii au bombardat Odesa. Chirieac: Dacă pică, e o chestiune de ore până când vor ocupa Buceagul și vom avea graniță cu Federația Rusă. Va fi o bătălie groaznică

Cel puțin 19 persoane au fost ucise după ce două rachete rusești au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de agrement în orașul-port Odesa, vineri dimineață, au anunțat oficialii ucraineni. Alți 38 de oameni au fost răniți grav, 6 dintre ei fiind copii. Rușii ar fi lovit Odesa cu bombardiere strategice Tu-22, care au lansat rachete Kh/X-22 (sau AS-4 Kitchen în codificarea NATO), similare celei folosite la distrugerea centrului comercial din Kremenciuc, scrie Unian.net. Imaginile video de la fața locului arată mormane de moloz în zonele în care până acum era această bază de agrement și blocul de locuințe.

Deși nu este prima oară când Rusia este acuzată de crime de război și de bombardarea zonelor rezidențiale, Moscova a negat de fiecare dată că ar viza blocuri de locuit și a afirmat că are drept țintă doar bazele militare ucrainene. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus despre efectul pe care îl are această propagandă rusă.

"Cred că propaganda rusă nu se forțează suficient fiindcă mă așteptam să spună: "Tancurile care s-au năpustit asupra Ucrainei sunt ucrainene de fapt, că ei nu au niciun amestec". E ironia mare. Nu avem ce comenta la acest timp de propagandă înspăimântătoare. Ei trec pe sub șenila tancului toată Ucraina. Problema este că de la est avansează, am înțeles, 3-4 kilometri pe zi, pe uscat că pe mare nu au cum și probabil va fi o bătălie groaznică în Odesa. Dacă Odesa pică, atunci e o chestiune, cum să spun, de ore, până când vor ocupa Buceagul. Buceagul nu este foarte locuit, problema este că vom avea graniță cu Federația Rusă pe brațul Chilia și nu doar România va avea această graniță, ci și NATO, și Uniunea Europeană. Deci situația nu mi se pare deloc roz.”, a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus. Vezi mai mult AICI.

