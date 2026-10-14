Ucraina anunță eliberarea a 16 sate de sub ocupație rusă în Donețk

Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Din articol Donbasul, regiunea mult dorită de Putin

Ucraina anunță eliberarea a 16 sate din regiunea Donețk, aflate sub ocupație rusă, în urma celei mai recente contraofensive.

În cursul celei mai recente contraofensive, Ucraina a eliberat de sub ocupaţia rusă 16 sate din regiunea Doneţk din est, a afirmat generalul ucrainean Andrii Bileţki, citat de Reuters.

Corpul 3 de Armată al Ucrainei a efectuat o operaţiune anunţată de luna trecută pentru dislocarea trupelor ruseşti de la nord de oraşul strategic Sloviansk, unul din cele două bastioane principale ale aşa-numitei „centuri de fortăreţe” pe care se bazează apărarea ucraineană din est.

Generalul a declarat că ultimele atacuri ucrainene au mai eliberat trei sate în zona contraofensivei, la circa 30 de km la nord de Sloviansk, numărul de localităţi de unde au fost respinşi ruşii ajungând astfel la 16, pe un teritoriu de 277 de km pătraţi.

Rusia a cerut Ucrainei să renunţe la partea de circa 20% din Doneţk încă neocupată în urma invaziei, ca o condiţie pentru încetarea luptelor. Ritmul ofensivei ruse a încetinit însă în ultimul an.

Într-un mesaj video, Bileţki a susţinut că „planurile Kremlinului de a cuceri regiunile Doneţk şi Lugansk nu vor fi implementate în viitorul previzibil”.

ОПЕРАЦІЯ «ВІВАЛЬДІ»: БІЛЕЦЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЩЕ 101 КВАДРАТНОГО КІЛОМЕТРА ТА ТРЬОХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Третій армійський корпус та придані підрозділи продовжують успішний контрнаступ, завершивши четвертий сезон масштабної операції «Вівальді». Завдяки рішучим діям Третього армійського корпусу вдалося зірвати ворожі плани з обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації з флангів та надійго захистити життєво важливу трасу Харків — Слов'янськ. Загалом за час проведення всієї операції «Вівальді» під повний контроль України повернено 16 населених пунктів та 277 квадратних кілометрів землі, тоді як сумарні втрати російських загарбників сягнули 8000 осіб. Чотири сезони «Вівальді» завершено. Але музика лунає. — MilitarUa (@MilitarUa_) October 14, 2026

Donbasul, regiunea mult dorită de Putin

Cele două regiuni formează aşa-numitul Donbas, un bazin industrial bogat în resurse minerale din estul Ucrainei.

Operaţiunea ucraineană numită „Vivaldi”, mediatizată insistent, a avut loc contextul încercărilor Ucrainei de a prelua iniţiativa pe teren în al cincilea an de la începutul războiului declanşat de Rusia în februarie 2022. Kievul utilizează în acest scop tehnologii şi tactici noi.

Rusia raportează frecvent ocuparea unor sate de pe linia frontului. Reuters nu a fost în măsură să verifice imediat rapoartele de pe câmpul de luptă.

Miercuri, Kievul a acuzat compania Space X a magnatului Elon Musk că limitează serviciile sateliţilor de comunicaţii Starlink, împiedicând astfel utilizarea dronelor, în timp ce rachetele ruseşti provoacă pene de curent în Ucraina. Musk este, în ultimele zile, și „sub vizorul” Franței. Ministrul francez de Externe, Jean Noel Barrot, a avertizat asupra tentativelor de ingerință străină înaintea alegerilor prezidențiale din 2027, menționându-l pe miliardar printre actorii implicați.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat că, prin continuarea loviturilor împotriva infrastructurii energetice, Rusia manifestă o „lipsă de respect ostentativă” faţă de preşedintele american Donald Trump, potrivit Agerpres.