Trump are în vedere demiterea ambasadoarei din Atena, Kimberly Guilfoyle, acuzată că a cerut 100.000 de dolari unui republican: „Nu suntem mulțumiți” / „Este foarte periculos!”

Colaj Andrei Itu DC News - Donald Trump (foto Agerpres) & ambasadoarea Kimberly Guilfoyle

Președintele Donald Trump a declarat că ia în considerare demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în urma unor informații potrivit cărora aceasta ar fi făcut presiuni asupra unui donator pentru a achita o datorie de șase cifre de pe un card de credit. Ambasadoarea se află și în centrul unui scandal care vizează situația politică din România.

Președintele american Donald Trump ia în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care e acuzată că ar fi făcut presiuni asupra unui donator pentru a achita o datorie de șase cifre de pe un card de credit.

Donald Trump nu e mulțumit de ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Ce acuzații și mesaje controversate au apărut

„Analizăm situația”, le-a declarat Trump luni reporterilor, la Casa Albă, întrebat dacă ia în calcul să o demită pe diplomată. „Nu suntem mulțumiți.”, a mai zis Trump.



Ambasadoarea se află în centrul unui scandal în urma unui articol publicat săptămâna trecută de The Wall Street Journal, potrivit căruia aceasta ar fi făcut presiuni asupra unui donator republican, Eric Deters, pentru a achita o factură American Express în valoare de 100.000 de dolari, promițându-i totodată acces la oficiali de rang înalt din administrația Trump.

Mesajele datează din vara anului 2025, înainte de audierea de confirmare a lui Guilfoyle pentru funcția de ambasadoare a SUA în Grecia.

Mesaj atribuit lui Guilfoyle: „Nu va apărea nicăieri dacă.... ”/ „Dragă, te rog, am nevoie să...”

„Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii direct către American Express. Te rog.” Potrivit sursei citate, ea i-ar fi trimis și instrucțiunile de plată ale cardului.

„Dragă, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi.” Mesajul ar fi fost însoțit de un emoji cu mâinile împreunate și de documentul cu instrucțiunile de plată.

Răspunsul republicanului Eric Deters

„Din păcate, nu pot să-ți dau urgent cei 100.000 de dolari. Nu pot face asta fără să divorțez.”

Deters a declarat ulterior presei că nu i-a transferat banii.

Guilfoyle i-ar fi replicat: „Este foarte periculos să scrii asta...!”

Kimberly Guilfoyle i-ar fi replicat: „Eric, chiar aș vrea să nu mai consemnezi toate aceste lucruri în scris. Este foarte periculos și nu ne ajută nici pe tine, nici pe mine, când ai putea pur și simplu să mă suni pe Signal.”

Autenticitatea mesajelor, contestate de un avocat al lui Guilfoyle



Un avocat al lui Guilfoyle a contestat autenticitatea mesajelor obținute de publicația The Wall Street Journal și a declarat că aceasta avea de recuperat bani pentru discursuri susținute înainte de nominalizarea sa în funcția de ambasador. Donatorul a negat însă această afirmație.

Departamentul de Stat, instituția care coordonează activitatea ambasadelor, nu a răspuns imediat solicitării de a comenta cele mai recente declarații ale președintelui privind viitorul lui Guilfoyle.

Mandatul lui Guilfoyle la Atena a provocat turbulențe în politica internă a Greciei și nu numai

Printre subiectele controversate se numără informațiile publicate anterior de The Wall Street Journal despre posibile conflicte de interese care îl implică pe un consilier al acesteia, care este și lobbyist în sectorul energetic, precum și relatările privind confruntările sale cu oficiali greci.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată din New Hampshire și membră de rang înalt a minorității din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, i-a cerut secretarului de stat Marco Rubio, care se afla la Atena săptămâna trecută, alături de Guilfoyle, să investigheze acuzațiile.

Atitudinea lui Rubio s-ar fi schimbat, după ce a apărat-o

Rubio a refuzat să comenteze acuzațiile în timpul vizitei sale la Atena, însă a descris-o pe Guilfoyle drept o „ambasadoare puternică”.

Joi, 8 octombrie, Marco Rubio a refuzat să comenteze acuzațiile financiare. După publicarea informațiilor privind presupusa solicitare de 100.000 de dolari, Rubio a declarat că știe despre articolul din The Wall Street Journal, dar că nu știe dacă informațiile sunt adevărate.

Referindu-se la relatările bazate pe surse, Marco Rubio a spus:

„Voi, jurnaliștii, vă comportați de parcă, dacă o sursă v-a spus ceva și ați publicat, acel lucru ar fi Evanghelia. Nu este Evanghelia. Pentru mine, nu este Evanghelia. Nu așa procedăm noi.”

Rubio a precizat că nu va aborda acuzațiile în timpul unei vizite oficiale în străinătate. Nu a confirmat nici dacă intenționează să deschidă o anchetă.

Donald Trump și Marco Rubio, extrem de furioși”, din cauza informațiilor apărute despre ambasadoare

Conform unei relatări Associated Press publicate pe 11 octombrie, citate de The Guardian, un oficial american anonim a afirmat că atât Donald Trump, cât și Rubio erau „extrem de furioși” din cauza informațiilor apărute despre ambasadoare și că administrația lua în calcul demiterea ei. Același oficial a spus că Rubio era deosebit de nemulțumit deoarece vizitase Atena cu doar câteva zile înainte, în timp ce acuzațiile se acumulau.

Pe lângă acest subiect, presa internațională, mai ales cea europeană punctează un scandal diplomatic și energetic, respectiv acuzațiile că ambasadoarea SUA ar fi făcut presiuni asupra unor guverne din Balcani pentru a promova gazul natural lichefiat american și că ar fi făcut afirmații despre căderea guvernului Bolojan.

Guilfoyle este o fostă prezentatoare a postului Fox News, care a fost căsătorită anterior cu Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, și a fost logodită la un moment dat cu fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr.