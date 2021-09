Tibi Ușeriu a terminat cursa Tor des Geants, la a patra încercare. Corneliu Buliga s-a clasat pe locul 10

Ultramaratonistul Tibi Ușeriu a reușit să treacă linia de sosire în acest an la Tor des Geants (Turul Giganților).

Pentru Tibi Ușeriu, a patra oară a fost cu noroc! Ultramaratonistul a reușit să treacă linia de sosire în acest an la Tor des Geants (Turul Giganților), de mână cu fiul său.

În trecut, Tibi Ușeriu a fost nevoit să abandoneze cursa de trei ori. Cursa se desfășoară în Munții Alpi pe o distanță de 330 de kilometri și 24.000 metri diferență de nivel.

Tibi Ușeriu a parcurs distanța în 115 ore și s-a clasat pe locul 88.

Printr-o postare pe Facebook, Tibi Ușeriu a transmis 'Felicitări' lui Cornel Buliga, spunându-i 'ești un Gigant adevărat', dar și 'tuturor românilor și neromânilor, care au terminat această cursă fantastică.'

Corneliu Buliga s-a clasat pe locul 10.

'Respect pentru toți cei care aleg să-și ducă proiectele la bun sfârșit, până la capăt. Am trecut linia de finiș de mână cu fiul meu, David. Imaginea aceasta singulară e suficientă pentru a mai scrie o carte, o continuare a vieții mele nebune. Un lucru e limpede - nu știu ce turnură ar fi luat viața mea dacă în urmă cu 45 de ani tatăl meu ar fi trecut cu mine de mână o linie de finiș. Cu siguranță, altfel ar fi fost totul.', a scris Tibi Ușeriu pe Facebook.

'Eu nu am trecut această linie de sosire pentru a desface blestemul de a rata de 3 ori această competiție, de dragul meu sau al gloriei pasagere, povestea aceasta nu e despre campioni și eroi, ci e mult mai profundă. Am terminat această cursă pentru ca fiul meu să câștige premiul cel adevărat: să nu uite niciodată că are un tată care a bătut toți munții pentru a ajunge la el și pentru a-i agăța o medalie de gât.', a mai scris el.

În 2018, Tibi Ușeriu a fost felicitat de Klaus Iohannis

În 2018, Tiberiu Ușeriu a câștigat, pentru a treia oară la rând, cursa de anduranță 6633 Arctic Ultra, cel mai dur maraton din lume. Atunci, președintele României a transmis un mesaj.

"Felicitări, Tiberiu Ușeriu, pentru câștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oară consecutiv, drapelul României este dus pe primul loc în una dintre cele mai dure competiții sportive din lume. O astfel de performanță se atinge doar cu determinare și sacrificii, iar Tiberiu Ușeriu a demonstrat, din nou, că este un luptător", a scris președintele Klaus Iohannis pe Facebook, pe 16 martie 2018. (Mai multe detalii, AICI.)