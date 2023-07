Sorana Cîrstea nu este afectată de scandalul în care este implicată și s-a calificat în turul 2 la Wimbledon, după ce a învins-o pe Tatjana Maria / Foto - Video

Sorana Cîrstea şi-a adjudecat victoria în faţa semifinalistei de anul trecut de pe iarba londoneză după o oră şi 40 de minute, şi are acum 4-1 în meciurile directe cu Maria. Singura victorie a Tatjanei Maria a fost chiar anul trecut la Wimbledon, în turul secund, cu 6-3, 1-6, 7-5.

FOTO - VIDEO

Great to have round 1 Wimbledon wins by both our ????????Jaqueline Cristian and Sorana Cirstea and to see Sorana Interact with spectators after her win @WTARomania pic.twitter.com/K1Njb4PdTn