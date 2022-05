Simona Halep, la 100% înainte de Roland Garros. Ce credea despre Mouratoglou înainte să lucreze cu el

"Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest momnet, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin", a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

Ce credea despre Mouratoglou înainte să devină eleva lui

"Până să merg la Academia lui Mouratoglou nu avusesem nicio discuție cu el. Nu vorbisem niciodată, pentru prima oară când am discutat a fost la Academie. Aveam o percepție total diferită în ceea ce îl privește înainte să îl cunosc, înainte să lucrez cu el. Am fost foarte surprinsă, îmi plac personalitatea lui, energia și modul în care vede tenisul. Nu mi-a luat mult să îi propun să colaborăm. Evident că eu i-am propus, nu există antrenori mari care să vină la jucători și să se auto-propună", a mai spus Simona.

Aceasta nu a vrut să îl compare pe Mouratoglou cu fostul său antrenor, Darren Cahill.

"El și fostul meu antrenor, Darren Cahill, sunt diferiți și nu vreau să fac comparații între ei. E greu să îi compari, și eu sunt o persoană diferită acum. Dar pot să vă spun un lucru: amândoi sunt doi antrenori mari de tot", a concluzionat sportiva noastră.

Unde a greşit Simona Halep în carieră. Ion Ţiriac, analiză: Dacă o vezi cu mingea, pe cuvânt...

Ion Ţiriac a explicat unde a greşit Simona Halep în carieră şi a analizat şansele ei la încă un Grand Slam, înainte de Roland Garros.

”Poate Halep la 30 de ani? Absolut că poate! Poate să își schimbe Halep mentalitatea și felul de antrenament? Asta, mă îndoiesc ! Adică nu o văd pe Halep jucând 5 ore pe zi. Halep este un talent, înnăscut, extraordinar.

Halep, dacă a făcut o greșeală cu ea, a făcut la 14-15 ani. Atunci s-a făcut greșeala cu ea…ea nu și-a făcut un status, o educație, nu morală, ci fizică cu alea 3-4-5 ore pe zi.

Dacă o vezi pe Halep cu mingea, nu de fotbal, ci de tenis: pe cuvânt, jumătate din Divizia A nu fac cu mingea de tenis 200 de lovituri fără să cadă mingea jos”, a spus Țiriac. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News