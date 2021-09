LIVE TEXT Elina Svitolina – Simona Halep. Ucraineanca s-a impus în primul set

LIVE TEXT

Setul II

- 0-1. Simona reușește să își câștige setul, după ce Elina o egalase la 40.

- 1-1. Svitolina egalează.

- 2-1. Ucraineanca s-a impus din nou, reușind break-ul.

- 2-2. Simona joacă extraordinar și se impune pe serviciul adversarei.

- 2-3. Halep reușește să preia conducerea.

- 3-3. Svitolina egalează din nou.

Setul I (6-3)

- 1-0. Svitolina câștigă primul game pe propriul serviciu.

- 1-1. După un game lung, Simona reușește să se impună.

- 1-2. Simona face break, după ce a fost condusă de ucraineancă.

- 2-2. Ucrainenaca reușește și ea un break, după mingi la limită.

- 3-2. Svitolina se impune după un game scurt.

- 3-3. Simona execută pefect serviciul și egalează.

- 4-3. Românca dă de pământ cu racheta după ce a fost aproape de break.

- 5-3. Svitolina se distanțează de Halep.

- 6-3. Elina s-a ținut bine și a depășit-o pe Simona.

Știrea inițială

Ucraineanca Elina Svitolina, favorită N.5, a trecut vineri de rusoaica Daria Kasatkina şi o va întâlni pe românca Simona Halep în optimi de finală la US Open, în timp ce japoneza Naomi Osaka, cap de serie N.3, a fost eliminată în turul 3 de canadianca Leylah Fernandez.



Elina Svitolina a învins-o destul de uşor pe Daria Kasatkina (25 WTA), cu 6-4, 6-2. Adversara ei în optimi, Simona Halep, locul 13 mondial şi cap de serie N.12, s-a impus greu vineri, 7-6 (13/11), 4-6, 6-3, în meciul cu kazaha Elena Rîbakina, poziţia a 20-a în clasamentul WTA şi favorită N.19.



Naomi Osaka, deţinătoarea titlului, a fost surprinsă de tânăra Leylah Fernandez, 18 ani, locul 73 mondial, învingătoare în trei seturi, 5-7, 7-6 (7/2), 6-4.

Osaka a izbucnit în lacrimi după meci, relatează presa internaţională





"Cred că voi lua o pauză un timp", a declarat japoneza. "De fapt, am impresia că sunt în acel punct când încerc să înţeleg ce vreau să fac şi, sincer, nu ştiu când voi juca următorul meu meci de tenis", a adăugat ea.



"Am impresia că în ultima vreme, când câştig, nu mă simt fericită. Simt mai degrabă ca o uşurare. Iar când pierd, mă simt foarte tristă. Nu cred că este normal", a spus Osaka.



Retragerea lui Osaka de la Roland Garros a făcut-o să dezvăluie nu numai faptul că se confruntă cu depresia de mai mulţi ani, dar a dus şi la retragerea de la Wimbledon, de asemenea, pentru bunăstarea sa mentală.



Fernandez va juca în optimi la US Open cu un fost lider mondial, germanca Angelique Kerber, locul 17 WTA şi favorită N.16. Într-un duel al fostelor câştigătoare de la US Open, aceasta a trecut de americanca Sloane Stephens (66 WTA), cu 5-7, 6-2, 6-3, potrivit Agerpres.



Rezultate consemnate vineri în turul 3 al probei feminine de simplu:

Elina Svitolina (Ucraina/N.5) - Daria Kasatkina (Rusia/N.25) 6-4, 6-2

Simona Halep (România/N.12) - Elena Rîbakina (Kazahstan/N.19) 7-6 (13/11), 4-6, 6-3

Angelique Kerber (Germania/N.16) - Sloane Stephens (SUA) 5-7, 6-2, 6-3

Leylah Fernandez (Canada) - Naomi Osaka (Japonia/N.3) 5-7, 7-6 (7/2), 6-4

Barbora Krejcikova (Cehia/N.8) - Kamilla Rahimova (Rusia) 6-4, 6-2

Garbine Muguruza (Spania/N.9) - Victoria Azarenka (Belarus/N.18) 6-4, 3-6, 6-2

Elise Mertens (Belgia/N.15) - Ons Jabeur (Tunisia/N.20) 6-3, 7-5