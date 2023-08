Simona Halep despre așteptarea verdictului în dosarul de dopaj: ”A fost un calvar. Nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis”

Simona Halep, fost lider mondial, suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitiv la o substanță interzisă, Roxudustat, la US Open 2022, unde a pierdut în primul tur în fața ucrainiencei Daris Snigur, a explicat într-un interviu cum a simțit toate amânările cu care s-a confruntta în ultimul an.

Românca a fost audiată la finalul lunii iunie, însă verdictul, indiferent de natura sa, nu a venit nici până la acest moment, motiv pentru care sportiva, deși prezentă pe lista de jucătoare pentru ediția actuală a US Open, a fost scoasă oficial de pe aceasta, ratând astfel și ultimul turneu de Grand Slam al anului.

De altfel, în toată această perioadă, fostul lider al tenisului feminin s-a antrenat intens, în speranța că va putea reveni în circuit, însă multiplele amânări și-au pus amprenta asupra sa.

”Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta”, a declarat Simona Halep în interviul acordat celor de la Eurosport.

”Am început să privesc tenisul altfel”

”A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis”, a mai spus fostul lider mondila, acum ieșită din clasamentul WTA, ca urmare a unui an de pauză în circuit.

În ceea ce privește refuzul judecării cazului pentru luni la rând, Halep afirmase într-un comunicat că ”o justiție amânată este o justiție refuzată”.

În acest context, Simona Halep a revenit pe subiect, subliniind că ”nu am amânat niciodată acest caz, această audiere. Tot timpul cei care m-au acuzat au amânat, eu am vrut cât mai repede să fiu judecată şi să primesc decizia”, a mai spus Simona Halep.

