Serghei Sokolov, redactorul-şef al publicaţiei independente Novaia Gazeta, arestat la Moscova. Ce scria la adresa autorităților ruse

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Serghei Sokolov, redactorul-şef al publicaţiei independente ruse Novaia Gazeta, a fost arestat la Moscova.

Redactorul-şef al publicaţiei independente ruse Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost arestat joi, după o percheziţie la domiciliul său din Moscova, a anunţat ziarul clasificat de autorităţile ruse drept "agent străin", relatează AF,P, citată de Agerpres.

Percheziţii la domiciliul jurnalistului

"Redactorul-şef al Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost dus la Comitetul de anchetă (organ judiciar rusesc) după o percheziţie la domiciliul său", a indicat publicaţia pe Telegram.

Potrivit acestui ziar, bastion istoric al presei independente din Rusia, redacţia a pierdut contactul cu Sokolov în jurul orelor prânzului joi, "chiar înainte de o şedinţă editorială pe care urma să o prezideze". Un avocat este pe drum pentru a-l asista pe Sokolov, a precizat această media.

Novaia Gazeta s-a aflat deseori în vizorul autorităţilor din cauza anchetelor sale privind încălcările drepturilor omului. Sediul redacţiei a fost percheziţionat în aprilie, iar unul dintre jurnaliştii săi, Oleg Roldughin, a fost reţinut.

Serghei Sokolov fusese deja arestat în 2024 şi urmărit penal pentru "discreditarea forţelor armate" din cauza unui articol, acţiune a autorităţilor ruse condamnată la vremea respectivă de organizaţia neguvernamentală Reporteri fără Frontiere.

Rusia îl consideră "agent străin"

Redacţia şi activităţile acestei media au fost restrânse după introducerea cenzurii militare în Rusia de la începutul ofensivei la scară largă în Ucraina în februarie 2022. Novaia Gazeta continuă totuşi să existe în special pe internet.

Atribuirea etichetei de "agent străin" de către autorităţile ruse obligă la constrângeri administrative grele şi este utilizată de Kremlin pentru reprimarea vocilor critice, notează AFP.

Jurnaliști cu aceeași soartă

Reamintim că, în 2022, un alt jurnalist a avut probleme cu autoritățile ruse Este vorba de prezentatorul TV Andrei Karaulov, care a devenit inculpat într-un dosar penal și a fost dat în urmărire de către autoritățile din Rusia.

Acesta relatase că în casa sa se efectuează o percheziție în legătură cu un dosar penal inițiat sub articolul "calomnie" (articolul 128.1 din Codul penal al Federației Ruse). Cu toate acestea, după percheziție, Karaulov a clarificat că a fost martor într-un dosar penal. La momentul percheziției, potrivit jurnalistului, el se afla în Dubai, unde a plecat la tratament.

Și jurnalistul rus Ivan Safronov a fost condamnat de către un tribunal din Rusia la 22 de ani de detenţie într-o colonie penală, după ce a fost găsit vinovat de trădare, într-un dosar de referinţă pentru represaliile Kremlinului asupra libertăţii presei.

În 2023, jurnalistul Wall Street Journal, americanul Evan Gershkovich, a fost reținut la Ekaterinburg sub suspiciunea de spionaj.

"Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a oprit activitățile ilegale ale cetățeanului american Gershkovich Evan, născut în 1991, corespondent al biroului de la Moscova al ziarului american The Wall Street Journal, acreditat la Ministerul rus de Externe, care este suspectat de spionaj în interesul guvernului american", se arată într-un comunicat.

Potrivit FSB, Gershkovich, "acționând la instrucțiuni din partea americană, a colectat informații care constituie un secret de stat despre activitățile uneia dintre întreprinderile complexului militar-industrial rusesc".