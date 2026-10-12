Se deschide calea unui vot AUR pentru Guvernul Niculescu? Condiția invocată de Simion ar putea dispărea

George Simion

George Simion, președintele AUR, a zis că nu va vota Guvernul Niculescu... însă s-ar putea să avem de-a face cu o răsturnare de situație.

Judecătorul care analizează acum cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar este același care, anterior, a dispus în cazul său controlul judiciar, nu arestarea.

George Simion a spus că nu va vota niciun Guvern atâta timp cât Călin Georgescu se află în arest. De unde rezultă că... eliberarea acestuia ar putea înlătura, din acest punct de vedere, motivul invocat pentru refuzul votului. Așadar, George Simion este la un pas de a vota Executivul Niculescu. Decizia a fost amânată până marți. Vedem mâine dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi eliberat din arest.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost adus luni dimineața la Tribunalul București, unde se va judeca o cerere depusă de el în care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și anume arest la domiciliu sau control judiciar.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Tot luni, de la ora 12:00, Călin Georgescu are termen la Curtea de Apel București, unde este judecat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

George Simion: Nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu

La votul de învestitură pentru Guvernul Siegfried Mureșan, George Simion a precizat că „soluția constituțională care ar trebui adoptată e reprezentată de alegerile anticipate“.

„În ciuda tuturor amenințărilor, nu vom vota acest guvern-marionetă și nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familiile tuturor românilor care s-au săturat de voi, de acest gunoi, de noi și noi guverne provizorii și vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo și cu voia Lui Dumnezeu, cred că o să fie mai devreme. Noi mergem înainte, doar cu Dumenzeu“, a spus George Simion.

George Simion după desemnarea lui Luca Niculescu: Zero voturi de la AUR



Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacționat după anunțul șefului statului privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.