Șase lacuri artificiale dintr-o zonă turistică din Mexic, închise după descoperirea amibei „mâncătoare de creier”/ Rol ilustrativ, Sursa foto: Pexels

Descoperirea unei amibe „mâncătoare de creier” a dus la închiderea a șase lacuri din Yucatan, Mexic.

Autorităţile mexicane au raportat prezenţa celebrei amibe „mâncătoare de creier” în şase lacuri artificiale dintr-o regiune foarte turistică a ţării, care au fost închise, s-a aflat din surse oficiale, scrie AFP.

Un instructor de schi nautic a murit

Agenţii ai serviciilor de sănătate din statul Yucatan au analizat apa din şase dintre cele nouă lacuri din Yucatán (sud-est), după decesul unui instructor de schi nautic care contractase amiba Naegleria fowleri în septembrie anul trecut, conform Secretariatului regional pentru Sănătate.

Aceste lacuri au fost amenajate în scopuri recreative, pentru schi nautic, paddleboarding şi caiac, în centre comerciale şi rezidenţe de lux.

Yucatan este cunoscut pentru plajele sale de la Golful Mexic, staţiunile sale şi pentru ruinele sale mayaşe.

Este vorba despre primul deces înregistrat în acest stat, celebru de asemenea pentru impresionantele sale bazine naturale de apă dulce, cunoscute sub numele de cenote (gropi şi cavităţi naturale cu apă dulce şi cristalină, formate prin prăbuşirea rocii calcaroase), unde autorităţile au decis să consolideze supravegherea sanitară.

Cum se transmite amiba

Secretarul pentru Sănătate din Yucatan, Alberto Alcocer, a îndemnat locuitorii să consulte cât mai repede un medic dacă este posibil să fi intrat în contact cu apă contaminată.

„Descoperirea acestei amibe în mediu nu înseamnă că există o epidemie şi nici că persoanele care au vizitat aceste locuri sunt bolnave”, a precizat oficialul într-un videoclip publicat miercuri seară.

„Mecanismul de infectare se produce atunci când apa contaminată (...) pătrunde prin nas”, a explicat el: „aceasta înseamnă că trebuie să continuăm să acţionăm în mod preventiv”.

Instructorul de schi decedat a fost spitalizat timp de mai multe zile înainte de a muri de meningo-encefalită amibiană primară, boala provocată de această amibă.

Naegleria fowleri proliferează în apele dulci stătătoare din lacuri, râuri, iazuri şi izvoare termale din întreaga lume, în special la temperaturi cuprinse între 35 şi 46 °C, conform autorităţilor sanitare mexicane.

Infecţiile cerebrale pe care le provoacă sunt foarte rare, dar aproape întotdeauna mortale.

Guvernul din Yucatan a deschis o anchetă cu privire la companiile responsabile de întreţinerea şi calitatea apei din primul lac în care a fost detectată prezenţa amibei, potrivit Agerpres.