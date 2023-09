Rivaldo este noul acţionar al celor de la Farul Constanţa. Primele declaraţii

"Sunt foarte fericit să anunț că am devenit acționat la Farul, actuala campioană a României, condusă de Gică Hagi. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze acest parteneriat și acest pas făcut în viața mea. Sper ca împreună să ne putem atinge obiectivele.

Vreau să mulțumesc pentru afecțiunea primită de toți cei din cadrul clubului și în special de cei din orașul Constanța. Un oraș încântător, cu oameni foarte prietenoși și ospitalieri.

România este prezentă în viața mea de mai mult timp, de când fiul meu a venit aici să joace, dar mai ales odată cu nașterea primului meu nepot.

Contez pe sprijinul tuturor celor din oraș, în așa fel încât împreună să îndeplinim țeluri mărețe și să o facem pe Farul chiar și mai puternică, pentru a contribui la dezvoltarea fotbalului românesc, unde există mult talent.

Prietenul Gică Hagi, o persoană excepțională, a fost un jucător cu o carieră minunată și este un antrenor grozav. Îi mulțumesc pentru încredere și pentru faptul că mi-a deschis ușile către acest club", a fost mesajul brazilianului Rivaldo, conform Digisport.

Hagi: Am promis că trebuie să devenim un club foarte puternic

"Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor. Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici. Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni", a transmis şi managerul constănţenilor.

