Revine taxa auto. Tanczos Barna, ministrul Mediului: Să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi

Pe parcursul anului 2021, în România au fost înmatriculate 121.208 maşini noi. Cifra, deşi mare, este în scădere faţă de 2020, când au fost înmatriculate 126.351 maşini noi. Scăderea este şi mai mare pe luna decembrie, cu 25,7% faţă de 2020. În cifre absolute, asta înseamnă că în decembrie s-au înmatriculat doar 11.858 de maşini noi.

În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în decembrie 2021 cifra de 27.238 unităţi, o scădere de 20.3% faţă de decembrie 2020.

Pe întreg anul 2021, nivelul înmatriculărilor de autoturisme SH în România a atins nivelul de 395.759 unitati, o scădere de 2.29% faţă de perioada similară din 2020, respectiv 405.045 unităţi. VEZI MAI MULTE AICI

Tanczos Barna: Să găsim o soluţie

„În continuare sunt mai multe maşini second-hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, am suspendat Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022. Deci, degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare.

Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate. Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme, şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a afirmat ministrul Mediului, conform Adevărul.

