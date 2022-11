Reacția executivului britanic după ce un jurnalist BBC a fost agresat de forțele de ordine la un protest din China

Potrivit televiziunii britanice, unul dintre jurnaliştii săi acreditaţi în China, cameramanul Ed Lawrence, care acoperea protestele de la Shanghai împotriva politicii draconice "zero COVID" a regimului, a fost arestat şi "bătut de poliţie".



Unele imagini postate pe reţelele de socializare au arătat cum jurnalistul este târât la pământ în cătuşe, în timp ce într-o altă înregistrare video a fost văzut spunând: "Sunaţi la consulatul (britanic) acum".



El a fost reţinut timp de câteva ore înainte de a fi eliberat. În timpul detenţiei sale, a fost bătut şi lovit de poliţie. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce lucra ca jurnalist acreditat. Este foarte îngrijorător că unul dintre jurnaliştii noştri a fost atacat în acest mod în timpul exercitării atribuţiilor sale, a comunicat BBC într-un comunicat de presă.



Radiodifuzorul a precizat că nu are nicio explicaţie oficială sau scuze din partea autorităţilor chineze pentru acest incident, dar că acestea au spus că l-au arestat pe jurnalist pentru binele său", pentru că "ar fi putut lua COVID din mulţime".



Grant Shapps a calificat violenţa denunţată de BBC drept "inacceptabilă" şi "preocupantă". "Orice s-ar întâmpla, libertatea presei trebuie să fie inviolabilă", a declarat ministrul la radioul privat LBC, conform AFP.



Sute de persoane au manifestat în weekend în China în mai multe oraşe mari, printre care Shanghai şi Beijing, protestând împotriva izolării şi restricţiilor impuse de autorităţi pentru a lupta împotriva epidemiei de coronavirus.



Lawrence s-a întors ulterior la locul protestelor, potrivit filmărilor postate pe contul său de Twitter.



Beijingul a susţinut luni că Lawrence nu s-a identificat ca jurnalist. "Din ceea ce am aflat de la autorităţile competente din Shanghai, el nu s-a identificat ca jurnalist şi nu şi-a prezentat în mod voluntar acreditările de presă", a declarat Zhao Lijian, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, cerând presei străine "să respecte legile şi reglementările chineze (când se află) în China", notează Agerpres.

Protestatarii anti lockdown din Shanghai au cerut demisia lui Xi Jinping. Manifestații masive în Beijing, Wuhan, Chengdu și Guangzhou

Protestele antiguvernamentale s-au răspândit de la Shanghai la Beijing, Wuhuan, Chengdu și Guangzhou

Protestele anti-lockdown și anti-guvernamentale s-au răspândit duminică, 27 noiembrie 2022, de la Shanghai la Beijing, Wuhan, Chengdu și Guangzhou, iar protestatarii din Shanghai au fost auziți cerând președintelui chinez Xi Jinping să demisioneze.

Multe proteste au izbucnit în toată China de când un incendiu într-un bloc de apartamente din Urumqi, Xinjiang a ucis 10 persoane și a rănit alte nouă, pe 24 noiembrie 2022, mulți bănuind că decesele au fost cauzate de restricțiile Covid-19 care i-au împiedicat pe rezidenți să scape de incendiu.

În Shanghai, după protestele de sâmbătă noaptea, o mulțime s-a adunat din nou duminică după-amiază. În timp ce poliția îi aresta pe protestatari, participanții furioși au putut fi auziți strigând „Dă-i drumul!”

Protestatarii au fost auziți în timp ce strigau „Jos Partidul Comunist!” și „Xi Jinping, demisionează!

În capitala Chinei, aproximativ o mie de studenți au fost văzuți protestând la Universitatea Tsing Hua în cursul zilei de duminică, scandând sloganuri precum „democrația și statul de drept, libertatea de exprimare”. Seara, polițiștii și protestatarii au putut fi văzuți înfruntându-se lângă râul Liangma.

Unii oameni au putut fi văzuți ținând în sus foi de hârtie albe, goale, într-o formă pasivă de protest. Un alt videoclip arată o mulțime uriașă care încearcă să răstoarne un camion în zona Liangmaqiao, conform Taiwan News.

