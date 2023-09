Rapid Bucureşti l-a vândut pe Marko Dugandzic în Arabia Saudită. Contract cu 7 cifre, anunţat de Dan Şucu. "Dacă ar fi după mine, nu ar pleca nimeni, dar... "

"Da, golgheterul Rapidului pleacă! A avut ofertă și din Turcia, acum 2 săptămâni, nu puteam să-l vedem nefericit că a ratat un contract cu 7 cifre!

Eu nu mă ocup de zona aceasta, de transferuri. Le dau credit total colegilor mei, lui Victor Angelescu și președintelui Daniel Niculae. Ei doi sunt profesioniști. M-au informat în această dimineață de transfer și le-am zis să facă cum cred ei că e mai bine, pentru că au expertiză mult mai mare și am încredere totală în acțiunile lor. Știu ce trebuie să facă și sunt convins că acționează numai și numai spre binele Rapidului.

Din punctul meu de vedere, eu sunt mai sentimental, dacă ar fi după mine n-ar pleca niciun jucător de la Rapid. (n.r. – râde). Nici Sefer, nici Dugandzic, nimeni, dar fotbalul nu se poate face pe sentimente. Ce ar însemna să nu se mai transfere nimeni, niciodată? Dugandzic e un jucător formidabil, care ne-a ajutat foarte mult, pe care îl prețuiesc cu adevărat. Vom vedea în timp dacă am riscat dându-l acum pe Dugandzic, dar nu uitați că l-am luat pe Rrahmani și era poate greu ca Dugandzic să accepte, uneori, statutul de rezervă. Gândiți-vă, bate și el spre 30 de ani", a declarat Dan Şucu pentru Fanatik.

De ce a fost lăsat Dugandzic să plece

"Ne-am gândit în primul rând la binele jucătorului, la binele lui Marko, pentru că nu ne-am fi dorit să avem un fotbalist nefericit, să nu mai fie cu sufletul aici, să fie cu mintea în altă parte, deoarece a ratat o ofertă de o asemenea anvergură. Colegii mei mi-au spus că Dugandzic va lua un salariu din 7 cifre, deci, probabil, peste 1.000.000 de euro! Nu te întâlnești în viață mereu cu asemenea șansă…

Cine suntem noi să refuzăm o astfel de oportunitate pentru un jucător care a făcut atâtea lucruri bune pentru Rapid? Vă dați seama cum l-am fi frustrat pe acest jucător, ce ar fi fost în sufletul lui, mai ales că acum două săptămâni am refuzat o ofertă din Turcia pentru Dugandzic.

Da, asta pot să v-o spun în premieră. Am hotărât să îl păstrăm acum două săptămâni, a avut o ofertă foarte bună din prima ligă turcă, dar atunci n-am dat curs. Acum este o șansă pe care Duga o are, o oportunitate colosală. Are aproape 30 de ani. E lovitura vieții lui, iar noi nu puteam să ne punem de-a curmezișul", a mai explicat finanţatorul giuleştenilor.

