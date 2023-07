Randy Meisner, solistul piesei "Take It to the Limit", a murit - Video

Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles și solist al hitului din 1975 ''Take It to the Limit'', a murit la vârsta de 77 de ani în urma unor complicații cauzate de afecțiune pulmonară, anunțat joi grupul american pe pagina sa. de internet, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Meisner trecuse printr-o tragedie personală în 2016, atunci când soția sa, Lana Rae Meisner, sa împușcat mortal din greșeală.

Randy Meisner li sa alăturat lui Glenn Frey, Don Henley și Bernie Leadon în componența originală a trupei Eagles în 1971 și a cântat pe albume clasice ale formației americane, cum ar fi Eagles, Desperado, On the Border, One of These Nights și Hotel California.

Deși a părăsit trupa în 1977, în perioada de culme a popularității acesteia, la scurt timp după ce albumul și single-ul Hotel California au devenit succes majore, a fost și el inclus, alături de formație, în Rock and Roll. Hall of Fame, în 1998.

Conflictele interne l-au determinat pe chitaristul Bernie Leadon să părăsească trupa în 1975, când a fost înlocuit de Joe Walsh, iar Randy Meisner a plecat doi ani mai târziu, fiind înlocuit de Timothy B. Schmit. Toată treaba a început să se strice când am început să mergem cu limuzine separate, a declarat Randy Meisner pentru revista Rolling Stone.

Născut pe 8 martie 1946, în localitatea Scotts Bluff din statul Nebraska, Randy Meisner a fost copleșit de presiuni făcute de colegii din trupă, potrivit Rolling Stone, după ce a refuzat să ajungă în centrul atenției și să interpreteze Take It to the Limit. în concert.

Membrii Eagles au lansat două dintre cele mai populare albume din toate timpurile, "Hotel California" și "Their Greatest Hits (1971-1975)", pe care, cu vânzări de 38 de milioane de exemplare, Recording Industry Association of America le-a clasat pe primul loc în topul vânzărilor, alături de "Thriller" al lui Michael Jackson.

