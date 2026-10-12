Prima reacție a Kremlinului, după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Agerpres

Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.

Contactele privind un posibil armistițiu energetic ruso-ucrainean continuă, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

„Contactele sunt în desfășurare. De îndată ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa cu siguranță”, a declarat el reporterilor, scrie Interfax.

Acesta a fost răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului atunci când a fost rugat să confirme sau să infirme anunțul președintelui american Donald Trump, conform căruia Rusia și Ucraina au convenit asupra unui astfel de armistițiu.

Peskov a refuzat să spună cu cine anume poartă Rusia discuții - SUA sau Ucraina, sau ambele țări - menționând că „nu are nimic de adăugat pe această temă”.

Ce declarase Donald Trump

Președintele american Donald Trump anunțase ieri că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic, cu efect „imediat”.

„Ambele părți au convenit. Nu-l încălcați!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Volodimir Zelenski, surprins

După anunțul lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „armistițiul energetic” anunțat de acesta este „o noutate” pentru el.

„Dar dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, și Ucraina va fi de acord”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Precizîm că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat duminică sprijinul pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, şi a susţinut apelurile Kievului pentru un armistiţiu energetic cu Rusia. La fel a făcut și Emmanuel Macron. Acesta a spus că Franţa "susţine pe deplin apelul la un armistiţiu energetic autentic, la care Ucraina este dispusă".

Anunțul făcut de Donald Trump a venit după o serie de neînțelegeri cu Zelenski. Președintele american îi ceruse chiar demisia și organizarea de noi alegeri în Ucraina. Președintele SUA declarase că actualul lider ucrainean ar fi putut ajunge la o înțelegere cu Rusia „de multe, multe ori”, dar alege să nu o facă. Trump a mai spus că SUA au îndemnat Kievul să nu atace rafinăriile de petrol rusești, dar Zelenski vrea „să creeze probleme pentru lume”.

Un anunț similar venise și în septembrie

Un anunț similar din partea lui Donald Trump a venit și în septembrie. Concret, pe 14 septembrie, președintele SUA anunțase că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra instalațiilor energetice. Zelenski a clarificat apoi pe canalul său de Telegram că este pregătit să abandoneze atacurile dacă partenerii Ucrainei ar putea garanta încetarea atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Pe 15 septembrie, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus că Kremlinul a susținut în general ideea lui Trump privind un armistițiu energetic. Cu toate acestea, orice aparență de armistițiu s-a destrămat chiar a doua zi după declarația lui Trump de atunci.