"Previziunile noastre au fost mult prea mici". Taiwanul, exporturi record datorită Inteligenţei Artificiale

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Exporturile Taiwanului au atins un nivel record de 87,2 miliarde de dolari în luna septembrie, datorită Inteligenţei Artificială (AI).

Exporturile Taiwanului au atins un nivel record de 87,2 miliarde de dolari în luna septembrie, graţie exploziei cererii globale de componente care au legătură cu Inteligenţa Artificială (AI), a anunţat joi Guvernul de la Taipei, informează AFP, citată de Agerpres.

Insula asiatică este un jucător important în industria semiconductorilor, producând peste 90% dintre cele mai avansate cipuri din lume, utilizate pentru antrenarea şi alimentarea sistemelor de AI.

Creşterea cu 60,9% a exporturilor Taiwanului în luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, marchează a 35-a lună consecutivă de creştere, a informat Ministerul taiwanez al Finanţelor, într-un comunicat.

Importurile Taiwanului au crescut cu 51,7%

Tot în luna septembrie, importurile Taiwanului au crescut cu 51,7% în ritm anual, ajungând la 63,6 miliarde de dolari, iar excedentul comercial a ajuns la 23,6 miliarde de dolari, în ambele cazuri fiind vorba de noi maxime istorice, a adăugat instituţia.

Creşterea puternică a exporturilor din acest an a alimentat creşterea economică rapidă a insulei şi a impulsionat şi piaţa bursieră, care a crescut cu aproximativ 70% de la începutul anului.

Taiwanul găzduieşte mai mulţi giganţi IT precum TSMC, care transformă designurile de ultimă generaţie ale Nvidia în componente de siliciu, şi Foxconn, care asamblează procesoare destinate serverelor centrelor de date necesare pentru AI.

Produsul Intern Brut (PIB) al Taiwanului a crescut cu 12,9% în al doilea trimestru.

"Previziunile noastre au fost mult prea mici"

Meekita Gupta, economist la Pantheon Macroeconomics Asia, a atribuit această creştere surprinzător de puternică unei "relansări a vânzărilor de servere dedicate AI". "Previziunile noastre (...) au fost mult prea mici, şi ceea ce nici noi, nici restul analiştilor nu au anticipat, în opinia noastră, este scăderea accentuată a livrărilor legate de servere în septembrie 2025, care a creat o bază slabă de comparaţie şi a amplificat creşterea generală din acest an", a spus Meekita Gupta.

În pofida incertitudinii pe care evoluţiile economice şi geopolitice globale o creează pentru sectorul tehnologiei, traiectoria exporturilor Taiwanului este aşteptată să continue să crească până la sfârşitul anului, potrivit Ministerului Finanţelor.

"Pe măsură ce utilizările AI continuă să se extindă, furnizorii internaţionali de servicii cloud şi diverse ţări îşi accelerează investiţiile în infrastructura AI, stimulând astfel cererea în toate lanţurile de aprovizionare relevante, cum ar fi cele pentru semiconductori şi servere", se arată în comunicatul de presă al Ministerului de Finanţe.

"SUA, responsabile pentru 70% din creşterea exporturilor"

"Mai mult, acumularea de stocuri de produse tehnologice inovatoare şi apropierea sezonului de vârf al cumpărăturilor de sfârşit de an în China, Europa şi Statele Unite vor contribui la susţinerea impulsului exporturilor taiwaneze", estimează autorităţile de la Taipei.

Statele Unite au rămas principala piaţă de export a Taiwanului în luna septembrie, livrările către această ţară dublându-se până la 27,5 miliarde de dolari, a doua cea mai mare sumă înregistrată vreodată.

Exporturile către ASEAN, blocul regional din Asia de Sud-Est, au atins un record de 18,9 miliarde de dolari, în creştere cu 93,4% în ritm anual. Statele Unite şi statele membre ASEAN au fost responsabile pentru 70% din creşterea totală a exporturilor Taiwanului, a precizat Ministerul Finanţelor.