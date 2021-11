Prăjitură simplă cu lapte, ouă și smântână. Cât de ușor se prepară!

Ingrediente

– 300 ml de lapte

– 3 gălbenușuri (58-60 gr)

– 70 gr de zahăr

– 1 pliculeț de zahăr vanilat (10 gr)

– 350 gr de smântână fermentată

– 20 gr de gelatină instant

Cum se prepară

Turnați 100 ml de lapte peste gelatină, amestecați și o lăsați la umflat. Pregătiți forma din timp. Noi am folosit o cutie din carton de sub lapte, în care am tăiat o gaură dreptunghiulară. Dacă aveți o formă din silicon, folosiți-o, este foarte comodă, potrivit retete-usoare.info. Transferați gălbenușurile într-o crăticioară cu fund gros, adăugați zahăr și amestecați cu furculița.

Turnați laptele rămas, amestecați, puneți cratița la foc mediu spre mare, amestecați compoziția continuu și o aduceți până la punctul de fierbere. Ea se va îngroșa puțin treptat, iar de îndată ce începe să fiarbă și apar bulele specifice, o puteți lua de la foc.

Adăugați gelatina umflată și amestecați foarte bine cu telul, spatula sau lingura, până se topește complet. Compoziția trebuie să fie omogenă, o lăsați să se răcorească. Amestecați smântâna cu zahăr vanilat, o transferați în cratița cu gelatină și amestecați din nou foarte bine, până compoziția capătă o consistență omogenă și netedă. Opțional, puteți adăuga bucăți de fructe.

Turnați compoziția în formă, o acoperiți cu folie de plastic și o dați la frigider pentru 2-3 ore, până se prinde. Tăiați atent forma cu foarfeca și eliberați desertul. Decorați desertul delicat după preferințe

BONUS: Plăcintă cu mere și scorțișoară

Ingrediente

Pentru blaturi

500 g făină

200 g unt moale/untură

100 g smântână

1 ou

150 g zahăr

2 fiole zahăr vanilat

10 g praf de copt

1 vârf de cuțit de sare

Pentru umplutură

1, 5 kg mere

3 linguri zahăr

1 linguriță cu vârf scorțisoară pudră

Cum se prepară plăcinta cu mere și scorțișoară

Începem cu umplutura, ca să aibă timp să se răcească în timp ce ne ocupăm de aluat. Pentru a face umplutura plăcintei cu mere, spală merele, dă-le pe răzătoarea mare (cu tot cu coajă, dacă nu te deranjează), potrivit retete.unica.ro. Pune-le la calit într-un vas care nu lipește, cu 3-5 linguri de zahăr. Adaugă și scorțișoara după 5 minute. Amestecă ocazional și, când se mai evaporă zeama, dă de pe foc și lasă la răcit.

Trecem la aluat. Într-un castron mare, freacă untul cu zahărul. Adaugă esența de vanilie și oul și bate ușor până obții un rezultat cremos. Pune și smântâna, amestecă până la omogenizare. Separat, pentru a pregăti aluatul de plăcintă cu mere, combină făina cu sarea și praful de copt apoi adaugă peste amestecul cremos de mai sus, amestecând bine cu o lingură de lemn. Când aluatul care se formează se întărește și nu mai merge amestecat cu lingura, frământă cu mâna.

Când nu mai e lipicios aluatul pentru plăcinta cu mere, împarte-l în 2 bile egale. Presară făină pe masă și întinde cu făcălețul una din cele 2 bile (cât să-ți acopere tava în care vrei să faci plăcinta). Pune prima foaie în tavă și așează umpltura deasupra. Întinde și a doua bilă de aluat (fix cum ai procedat cu prima) și apoi acoperă cu ea umplutura din tavă. Dă tava la cuptorul preîncălzit timp de 30-35 de minute sau până când observi că s-a copt aluatul. Scoate din cuptor și lasă puțin la răcit. Presară zahăr pudră pe deasupra plăcintei și porționeaz-o.

