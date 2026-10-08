Pompe funebre Brasov: ce se intampla cand decesul survine noaptea sau in weekend

Serviciile funerare din România pot fi prestate numai de firme avizate de Direcția de Sănătate Publică, conform Legii 102/2014. Avizul nu spune însă nimic despre ora la care răspunde firma, iar decesul nu ține cont de program: multe familii dau primul telefon noaptea, sâmbăta sau într-o zi de sărbătoare, când primăria și Casa de Pensii sunt închise.

Serviciile funerare din România pot fi prestate numai de firme avizate de Direcția de Sănătate Publică, conform Legii 102/2014. Avizul nu spune însă nimic despre ora la care răspunde firma, iar decesul nu ține cont de program: multe familii dau primul telefon noaptea, sâmbăta sau într-o zi de sărbătoare, când primăria și Casa de Pensii sunt închise. O firmă de pompe funebre din Brașov, cu peste zece ani de activitate, explică ce se poate face imediat și ce așteaptă până la primul program de lucru.

Ce se poate face imediat, la orice oră

Constatarea decesului la domiciliu se face la orice oră, de medicul colaborator al firmei. Documentul lui stă la baza tuturor pașilor următori. Echipa firmei ajunge la adresă în aproximativ 30 de minute de la apel, oriunde în Brașov, și preia persoana decedată cu grijă și respect. Dacă decesul a survenit în spital, preluarea se face de la morga unității, împreună cu actele cu spitalul. Până în ziua înmormântării, persoana decedată este păstrată în condiții demne, în camera frigorifică a firmei.

Ce așteaptă până la primul program de lucru

Certificatul medical constatator și adeverința de înhumare sau incinerare le obține firma. Certificatul de deces se eliberează la primărie, în programul de lucru, și îl ridică familia, cu actele de identitate și talonul de pensie. Firma spune exact când și cu ce acte trebuie mers, ca să nu existe drumuri în plus. Tot în program de lucru se depune dosarul pentru ajutorul de înmormântare, până la 9.192 lei pentru pensionari și asigurați la data publicării; poate acoperi o parte din cost, uneori integral, iar firma pregătește dosarul și sprijină familia pas cu pas.

Priveghiul și slujba, când totul cade în weekend

Priveghiul se organizează la capelă, așa cum prevede legea. Firma ține legătura cu preotul și cu administrația cimitirului și organizează înmormântarea după rânduiala ortodoxă și după obiceiurile locului, inclusiv când zilele cad sâmbăta sau duminica. Familia nu trebuie să sune în trei locuri: vorbește cu aceiași oameni, la același număr de telefon, de la primul apel până în ziua înmormântării.

„Noaptea sau în weekend familia are nevoie de două lucruri: cineva care să vină și cineva care să îi spună limpede ce urmează. Ca firmă de servicii funerare Brașov, răspundem non-stop, ajungem în aproximativ 30 de minute în Brașov și explicăm din prima clipă ce facem noi și ce rămâne de făcut luni dimineață”, spun reprezentanții unei firme de pompe funebre din Brașov.

Cât costă și de unde știe familia dinainte

Prețurile sunt afișate pe site și în magazin, cu tot ce conține fiecare pachet, așa că familia știe suma înainte să decidă, chiar și la trei noaptea. La data publicării, pachetele pornesc de la 2.550 lei pentru preluarea de la spital și de la 3.950 lei pentru preluarea de la domiciliu. Firma este autorizată DSP, iar recenziile lăsate de familii din Brașov și din județ vorbesc cel mai des despre oameni serioși și despre cât de rapid au reacționat.