Petrișor Peiu, după dezvăluirile Renault: O Dacie se va scumpi cu 1.000 euro/an din cauza celor peste 100 de reglementări noi UE

Petrișor Peiu, deputat AUR. Sursa foto: Agerpres

Reacție explozivă a senatorului AUR Petrișor Peiu după semnalul de alarmă tras de directorul Renault privind cele 108 reglementări europene care adaugă 3.000 de euro la costul fiecărei mașini: liderul parlamentar avertizează că o Dacie se va scumpi cu 1.000 de euro pe an din cauza birocrației de la Bruxelles.

Până în anul 2030, nu mai puțin de 108 noi reglementări impuse de Comisia Europeană vor deveni obligatorii pentru producători, iar costul acestora va adăuga cel puțin 3.000 de euro la prețul fiecărei mașini scoase pe piață. Semnalul de alarmă a fost tras de directorul general al grupului Renault, Francois Provost, într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera. Șeful grupului francez a dezvăluit că sectorul a pierdut deja o treime din locurile de muncă după 2010 și a avertizat că un sfert dintre inginerii săi nu mai proiectează mașini, ei lucrează exclusiv pentru a bifa cerințele birocratice venite de la Uniunea Europeană.

Avertismentul venit din fruntea Renault a stârnit o reacție pe scena politică de la București. Liderul senatorilor AUR, analistul economic Petrișor Peiu, acuză Bruxelles-ul că distruge puterea de cumpărare a cetățenilor și lovește în modelele accesibile publicului larg, precum cele fabricate la Mioveni. În plus, parlamentarul arată și detaliile controversate din trecutul comisarului european responsabil de aceste negocieri economice.

Petrișor Peiu: „Europa este învinsă de propriile guverne și de Comisia Europeană”

Liderul senatorilor AUR avertizează că noile obligații vor scumpi galopant mașinile populare, în timp ce acordurile de culise dintre Bruxelles și Beijing avantajează doar o mână de corporații.

„Europa este învinsă de propriile guverne și de Comisia Europeană:

În următorii trei ani, în UE devin obligatorii peste 100 de reglementări noi doar în industria auto. Doar introducerea acestor noi obligații va scumpi o mașină ieftină precum Dacia cu 1000 euro/an.

Ce cale de apărare credeți că a găsit Comisia Europeană: protecționismul, adică un acord comercial cu China pentru a limita vânzările mașinilor chinezești și a-i obliga pe chinezi să investească în producție aici.

De ce este o prostie ceea ce face Comisia Europeană? Simplu, pentru ca ea se gândește să apere de concurență un grup de 6-7 fabricanți europeni, nu cele câteva sute de milioane de consumatori europeni!

Europa nu poate ieși din pierderea de competitivitate, dar în același timp sa continue să supra-reglementeze! Soluția este piața liberă și de-reglementarea.

Ceea ce face acum Comisia Europeană va avea un final cât se poate de previzibil: producătorii europeni auto vor fi cumpărați de companii din China/ Japonia / SUA/ Coreea, iar consumatorii europeni vor plăti din ce în ce mai mult pentru autoturisme”, a scris Petrișor Peiu pe pagina de Facebook.

Petrișor Peiu: „Oricum ai da-o, cel care decide comerțul și securitatea economică a UE este unul cu studiile la Moscova”

Liderul senatorilor AUR aduce în atenția opiniei publice biografia politicianului slovac Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț și securitate economică, cel care a bătut palma cu oficialii de la Beijing pentru piața auto.

„Cine credeți ca ia aceste decizii minunate? Comisari europeni care se ocupa cu politica de tineri și care nu au lucrat o zi vreodată în economia reală:

Maroš Šefčovič (născut la 24 iulie 1966) este un politician slovac, care ocupă funcția de comisar european pentru comerț și securitate economică.

Unde a studiat acesta? Omul si-a făcut studiile în Rusia, la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova, între 1985 și 1990. S-a înscris în Partidul Comunist în iunie 1989!

Slovacii l-au trimis ambasador în Zimbabwe, Canada și Israel, apoi l-au trimis sa ii reprezinte la UE, unde a ajuns, între 2015-2019, comisarul pentru energie, luând minunatele decizii , green deal", care au îngropat speranțele industriale ale Europei și competitivitatea economiei continentale. Apoi a fost comisar european pentru „relații instituționale și prospectivă”.

Oricum ai da-o, cel care decide comerțul și securitatea economică a UE este unul cu studiile la Moscova, care nu a lucrat o zi în economie și care este comisar european din 2009, calitate în care a pus umărul la dărâmarea energeticii continentale și la triplarea prețului energiei!

Mândră corabia, meșter cârmaciul!”, a conchis Petrișor Peiu.

Șeful Renault: „Astăzi suntem copleșiți de reglementări”

Francois Provost, șeful grupului francez Renault a atras atenția că apelurile repetate ale constructorilor pentru simplificare legislativă și flexibilitate pe normele de emisii n-ar fi fost băgate în seamă de Bruxelles:

„Față de acum doi ani, politica de flexibilitate privind emisiile de CO2 pe care o solicitam Uniunii Europene nu a înregistrat progrese. Nici simplificările privind reglementările”, spune el pentru sursa citată.

În privința acordului comercial încheiat cu Beijingul, conducerea Renault susține că măsura este insuficientă dacă se limitează doar la asamblare, fără transfer de tehnologie și fabrici integrate.

„Nu vrem fabrici-șurubelniță, ci investiții în lanțul valoric, cu un grad ridicat de localizare și transferuri de tehnologie care să creeze locuri de muncă. Europa este prima piață din lume, iar China are nevoie să ne vândă mult. Dar, în același timp, interdependența rămâne puternică: nu văd altă opțiune decât să ajungem la acorduri și să le spunem chinezilor că, dacă vor să se dezvolte în Europa, trebuie să investească aici”, mai spune Francois Provost.

Totodată, deși este deschis către parteneriate industriale similare colaborării începute cu Ford pentru modele electrice, directorul Renault a spus că avalanșa de normative ține pe loc resursa umană de elită a companiei.

„Dacă regulile ar fi înghețate, i-aș putea pune să colaboreze cu alți producători pentru a standardiza, de exemplu, celulele bateriilor și componentele electronice. Astfel ne-am putea ajuta reciproc, dar astăzi suntem copleșiți de reglementări și, pe termen scurt, nu mi se pare un plan realist”, a mai adaugat Provost.