Oana Țoiu, gafă în timpul unei conferințe de presă. Le-a transmis condoleanțe familiilor "celor răniți" în incidentele din Marea Neagră

Oana Țoiu, ministrul intermar de Externe Sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a făcut o gafă în cadrul conferinței de presă pe care susținut-o vineri, la finalul ședinței de Guvern. Aceasta le-a transmis condoleanțe familiilor "celor răniți" în incidentele din Marea Neagră.

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut vineri, 16 octombrie, o gafă la conferința de presă pe care a susținut-o de la finalul ședinței de Guvern. Șefa diplomației românești le-a transmis condoleanțe familiilor "celor răniți" în incidentele din Marea Neagră.

"E un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți. Am fost în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte", a spus Oana Țoiu în cadrul conferinței de presă.

Cinci marinari răniți, după ce un petrolier a luat foc în apropierea coastei României, joi

Declarațiile Oanei Țoiu au venit în contextul în care, joi, 15 octombrie, un petrolier a luat foc în apropierea coastei României, șapte marinari fiind dați dispăruți și cinci salvați. Vasul a fost cuprins de flăcări la castelul de comandă după incursiunea unor drone în spațiul aerian național. Aseară, doar unul din cei cinci marinari răniţi, a rămas internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din municipiul Constanţa, potrivit celor mai recente date disponibile despre acest incident.

Țoiu: Marea Neagră în acest moment este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator

Înainte de a le transmite condoleanțe răniților, Oana Țoiu fusese întrebată dacă drona care a lovit nava era de proveniență rusească.

"Autoritățile care se ocupă de partea de investigație tehnică sunt încă în proces de analiză. În momentul în care vor fi rezultatele, le vor anunța dumnealor. Însă noi, la nivel diplomatic, avem o poziție foarte clară față de responsabilitatea generării acestor riscuri la Marea Neagră. Marea Neagră în acest moment este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese din ultima vreme depășește practic riscurile din alte din alte zone de comerț maritim", a mai declarat Oana Țoiu.

Ulterior, Oana Țoiu a fost întrebată dacă a avut o discuție cu partea ucraineană după acest incident.

"Nu am discutat cu colegii din Ucraina despre acest incident. Pe linie militară au o linie directă pe care schimbă informații atunci când consideră că e cazul", a mai spus ea.

"Numărul de incidente la Marea Neagră s-a intensificat"

Întrebată dacă se așteaptă ca astfel de incidente să fie din ce în ce mai multe în perioada următoare, ministra de Externe a spus: "Numărul de incidente la Marea Neagră s-a intensificat și nu avem în acest moment indicii care să presupună că ele vor scădea în perioada imediat următoare decât dacă reușim prin efortul diplomatic să ajungem la un armistițiu, de aceea este foarte important să implicăm, așa cum am făcut și începând cu Adunarea Generală a ONU, dar și pe parcurs, nu doar noi, dar și celelalte țări de la Marea Neagră, parteneri globali. De ce menționez asta? Pentru că Marea Neagră este o arteră esențială pentru comerțul cu grâne, așa cum menționam, și în momentul în care a devenit și Marea Neagră un punct de blocaj, așa cum se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, asta a fost direct vizibil în indexul global al prețului hranei și direct vizbil în componenta de inflație generată de prețul grânelor în anumite țări care au o componentă mare de import pe traseele din Marea Neagră, din Orientul Mijlociu și din Africa".

Reamintim totodată că pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, una scufundându-se și 11 marinari fiind dați dispăruți. În plus, miercuri, 14 octombrie, o navă a luat foc în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în urma unui posibil atac cu dronă. Precizăm că generalul Dan Grecu a făcut o scurtă analiză, în exclusivitate pentru DCNews, vizavi de ultimele incidente cu drone de pe teritoriul românesc.