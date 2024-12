O femeie, al treilea pacient din lume căruia i s-a făcut transplant de rinichi de porc: Mi s-a dat o a doua șansă la viață

Femeia mai avea un singur rinichi, acesta devenind nefuncțional în ultima vreme și se afla sub dializă.

Americanca Towana Looney, 53 de ani, al cărei singur rinichi nu mai era funcțional, a devenit în luna noiembrie cea de-a treia persoană în viață din lume căreia medicii i-au transplantat un rinichi de porc, o practică încă experimentală, a anunțat marți o echipă științifică din Statele Unite, informează AFP.



”Am impresia că mi s-a dat o a doua șansă la viață”, a declarat pacienta, citată într-un comunicat de presă, la trei săptămâni după realizarea operației.



Towana Looney i-a donat un rinichi mamei sale în 1999 și a trăit în ultimii opt ani făcând dializă după o complicație medicală apărută în timpul unei sarcini, care i-a vătămat rinichiul rămas.

Această femeie americană care locuiește în Alabama, în sudul Statelor Unite, aștepta un transplant din 2017 și nu reușea să găsească un donator compatibil.



Întrucât starea sa medicală se degrada, ea a primit pe 25 noiembrie la Spitalul NYU Langone din New York, un pionier în acest domeniu, un rinichi de porc modificat genetic pentru ca organul transplantat să nu fie respins imediat de organismul uman.

”Această operație constituie cel mai recent progres promițător al unei practici chirurgicale emergente, prezentată ca o soluție la criza de aprovizionare cu organe”, a transmis echipa medicală.

Peste 100.000 de pacienți, pe listele de așteptare

Acest tip de transplant, cunoscut sub numele de xenotransplant, între animal și om, alimentează speranțele legate de rezolvarea penuriei cronice de donații de organe în Statele Unite, o țară în care peste 100.000 de pacienți se află pe liste de așteptare, dintre care peste 90.000 așteaptă să primească un rinichi.



Mult timp asociat cu domeniul științifico-fantastic, xenotransplantul a beneficiat în ultima perioadă de progresele obținute în materie de editare a genelor și de controlare a reacției sistemului imunitar, limitând riscurile de respingere a grefei.



Mai multe xenotransplanturi au fost realizate de aceeași echipă din New York în ultimii ani, inclusiv transplantul în premieră mondială al unui rinichi de porc la un pacient aflat în stare de moarte cerebrală, în septembrie 2021. Atunci, organul a funcționat bine timp de câteva zile.



Apoi, medicii de la spitalul NYU Langone din New York au transplantat în 2024 doi rinichi de porc la doi pacienți vii, grav bolnavi, Rick Slayman și Lisa Pisano, care au decedat însă la câteva săptămâni după aceea.



Oamenii de știință sunt încurajați de aceste operații întrucât organele transplantate nu au fost respinse imediat de organismele bolnavilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News