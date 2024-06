Nu mai arunca coaja de portocală! Are un efect uimitor asupra sănătății, potrivit unui nou studiu

Coaja de portocală ar putea ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii, arată un nou studiu. Studiile anterioare au corelat consumul anumitor alimente, inclusiv afine, leguminoase, semințe de chia și legume cu frunze verzi cu o sănătate cardiovasculară îmbunătățită. Acum, cercetătorii s-au concentrat pe un compus organic numit trimetilamină N-oxid (TMAO). TMAO este produs atunci când bacteriile din microbiomul intestinal se hrănesc cu anumiți nutrienți și alimente, cum ar fi carnea roșie și produsele lactate.



„Știm din cercetările anterioare că unele bacterii intestinale se hrănesc cu anumiți nutrienți în timpul digestiei și că produc substanțe chimice – TMAO – care pot ajuta la prezicerea bolilor cardiovasculare viitoare”, a spus Yu Wang, autorul principal al acestui studiu, pentru Medical News Today.

De ce coaja de portocala

Pentru a ajuta la reducerea cantității de TMAO creată în microbiomul intestinal, Wang și echipa sa au apelat la coji de portocală.



„În extractele din coajă de portocală am găsit anumite substanțe chimice care pot inhiba producția de substanțe chimice care vă pot dăuna sistemului cardiovascular”, a spus Wang.



„Aproape toate portocalele din Florida sunt folosite pentru a face suc de portocale. Majoritatea cojilor de portocală, care sunt un produs secundar al procesului de preparare a sucului, se irosesc. Unele dintre coji merg la hrănirea vitelor. Așadar, am vrut să aflăm dacă există ceva util în acele coji de portocală. Am aflat că extractul din ele vă poate îmbunătăți sănătatea inimii”, a detaliat el.

În timp ce portocalele sunt cunoscute în principal pentru că sunt o sursă excelentă de vitamina C, ele sunt, de asemenea, bogate în antioxidanți, potasiu și fibre, toate acestea fiind legate de un risc scăzut de boli de inimă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News