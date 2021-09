Leylah Fernandez, noua stea a tenisului feminin! Le-a trimis acasă pe Osaka, Kerber și Svitolina

Elina Svitolina a ratat calificarea în semifinalele ultimului turneu de Grand Slam al anului, fiind învinsă în trei seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) de canadianca Leylah Fernandez.

La această ediție a US Open, Leylah Fernandez (73 WTA) a trecut, pe rând, de trei nume importante din tenisul mondial: Naomi Osaka, Angelique Kerber și Elina Svitolina.

Pentru cele 5 victorii obținute pe tabloul principal de la Flushing Meadows, Leylah Fernandez, care a împlinit 19 ani pe 6 septembrie, are asigurat un cec în valoare de 675.000 de dolari, notează Digi Sport.

Leylah Fernandez la US Open 2021

7-6, 6-2 cu Ana Konjuh (88 WTA)

7-5, 7-5 cu Kaia Kanepi (70 WTA)

5-7, 7-6, 6-4 cu Naomi Osaka (3 WTA)

4-6, 7-6, 6-2 cu Angelique Kerber (17 WTA)

6-3, 3-6, 7-6 cu Elina Svitolina (5 WTA)

Simona Halep știe unde a pierdut meciul cu Elina Svitolina

Simona Halep (13 WTA) a fost eliminată în optimile US Open de ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA), scor 3-6, 3-6. La conferința de presă de după meci, Halep a explicat că greșelile neforțate numeroase și graba arătată la unele lovituri au făcut ca victoria să îi revină Elinei Svitolina. Românca a explicat și ce va urma pentru ea, după turneul de la Flushing Meadows. „Știam că va fi un meci dificil. Am fost puțin obosită după trei meciuri aici, iar atunci când nu ai multe meciuri în picioare ești puțin stresată. Cu toate acestea, cred că m-am descurcat bine și privesc înainte cu gânduri pozitive. Am făcut prea multe erori neforțate. Cred că m-am grăbit, uneori am lovit prea puternic. Ea a răspuns foarte bine, iar eu cred că m-am grăbit puțin cam mult. Dacă aș fi avut puțin mai multă răbdare, cred că ar fi fost mai bine. Voi merge acasă acum, mă voi odihni. Mă simt bine, dar corpul este obosit. L-am solicitat foarte mult în această perioadă și trebuie să mă relaxez. Înainte de a decide dacă voi participa la Indian Wells, va trebui să vorbesc cu medicul", a spus Simona Halep.