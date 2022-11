Nadal renunţă la lupta pentru locul 1 ATP. Singurul obiectiv al ibericului

Jucătorul spaniol Rafael Nadal, numărul 2 mondial, a declarat că nu are ca obiectiv revenirea pe primul loc în clasamentul ATP, ci să demonstreze faptul că la vârsta de 36 de ani rămâne în continuare competitiv în circuitul profesionist, scrie AFP.



"Sunt într-un moment al carierei mele în care nu mai lupt pentru a fi numărul 1 mondial", a insistat marţi Rafael Nadal, într-o conferinţă de presă.



Nadal îl va înfrunta ori pe compatriotul său, Roberto Bautista, ori pe americanul Tommy Paul, în turul 2 al turneului ATP Masters 1000 de la Paris, scrie Agerpres.



"Eu nu lupt pentru a fi numărul 1 mondial, mă lupt doar pentru a continua să fiu competitiv în fiecare turneu pe care îl joc, asta e ceva ce spun de mult timp. Nu o să mai lupt pentru a fi numărul 1, am făcut-o în trecut, am atins acest obiectiv de câteva ori în carieră, am fost foarte fericit şi foarte mândru, dar acum nu mai am acest obiectiv. Sunt în punctul acela al carierei în care nu mai ţin neapărat să fiu pe primul loc, ci să demonstrez că pot juca în continuare la nivel înalt. Desigur, când am devenit prima dată numărul 1, mi-am dorit foarte mult. Am avut rezultate incredibile, am câştigat multe turnee, cred că am meritat. Astăzi, e altă poveste: am jucat poate zece turnee anul acesta, e greu să fiu numărul 1 în aceste condiţii. Dar sunt fericit că sunt în actuala poziţie, căci înseamnă că atunci când am jucat, am jucat bine", a spus Nadal, care anul viitor va împlini, în iunie, 37 de ani.

14 titluri la Roland Garros pentru Nadal





Rafael Nadal revine în competiţie cu prilejul turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, înainte de a participa la Turneul Campionilor, care va încheia sezonul în circuitul profesionist masculin, a anunţat antrenorul său, Carlos Moya.



Nadal a fost chinuit de accidentări anul acesta. El a reuşit să câştige al 14-lea său titlu la Roland Garros după ce a jucat cu injecţii împotriva durerilor la piciorul la care are o afecţiune cronică, apoi a fost nevoit să se retragă de la Wimbledon din cauza unei probleme abdominale.



După ce a fost învins de americanul Frances Tiafoe la US Open, în septembrie, Nadal a afirmat că trebuie să îşi rezolve problemele şi nu era sigur când va mai putea juca.



Nadal, care a câştigat în carieră 22 de titluri de Mare Şlem, a făcut pereche cu Roger Federer într-un meci de dublu, luna trecută, la Laver Cup, înainte de a se retrage din competiţie.



Rafael Nadal a devenit între timp tată, pe 8 octombrie născându-i-se primul copil.



Moya a confirmat că Nadal va folosi turneul de la Paris, pe care fostul lider mondial nu l-a câştigat niciodată, ca pregătire pentru Turneul Campionilor, care se va desfăşura la Torino, între 13 şi 20 noiembrie.



Înainte de a ajunge la Torino trebuie să aibă câteva meciuri la Paris. Rafa este competitiv oriunde s-ar afla şi mergem acolo cu speranţă, a declarat Moya pentru IB3 TV.

