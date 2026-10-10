Misiune complicată pentru Luca Niculescu, de la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac: Nicușor Dan, formulă neobișnuită. E ca și cum n-ar dori un Guvern

Premierul desemnat Luca Niculescu (d) și președintele Nicușor Dan (s). Sursa foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac a comentat desemnarea lui Luca Niculescu și pozițiile lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în criza politică. Acesta este de părere că fostul premier, PNL și USR ar urmări alegerile anticipate.

Luca Niculescu are o misiune extrem de complicată de a împăca PSD și PNL. După 4 luni de negocieri, după ce trei premieri desemnați au încercat să împace partidele, Nicușor Dan a venit cu un tehnocrat sperând să-i mulțumească atât pe Sorin Grindeanu, cât și pe Ilie Bolojan. De altfel, Sorin Grindeanu a ieșit public spunând că își dorește o refacere a coaliției alături de PNL și UDMR. În schimb, Ilie Bolojan nu doar că a refuzat propunerea, dar i-a și ironizat pe social-democrați, afirmând că ei au început criza și tot ei trebuie să o termine.

Aparent, guvernul ar putea să treacă prin formarea unei coaliții PSD, conservatorii liberali, opozanții lui Bolojan, UDMR și minorități. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Marinela Nedelcu.

"Un singur om reușește să îngenuncheze cel mai vechi partid din Europa, propriul partid, dar și România"

"Orgoliul domnului Bolojan a îngenunchiat România. Acesta este adevărul. Lasă că a îngenunchiat Partidul Național Liberal. În acest moment PNL-ul nu mai există, este doar o anexă a USR-ului. Există doar câțiva disidenți acolo care s-au opus userizării. Vorbim aici de liberal-conservatori, dar sunt intens marginalizați de domnul Bolojan. În România anului 2026, orgoliul unui singur om a îngenunchiat țara. Atunci când JD Vance ne-a spus în februarie anul trecut, la Munchen, că nu e posibil ce s-a întâmplat și că România nu e un stat consolidat democratic dacă o campanie electorală a Rusiei a reușit să ne distrugă alegerile, unii au spus că nu are dreptate. Uite că are dreptate! Se vede și acum. Un singur om reușește să îngenuncheze cel mai vechi partid din Europa, propriul partid, dar și România. Nimeni nu face nimic ca să-l oprească!

"Formula lui Nicușor Dan este și ea neobișnuită. E ca și cum nu ar dori, de fapt, un guvern"

De altfel, formula propusă este una ciudată. Adică, ei cer PSD-ului să intre la guvernare, dar nu li se dă primul ministru. Cumva are și Grindeanu dreptate. El a spus 'ori intrăm toți la guvernare și Luca Niculescu este prim-ministru, mai independent, deși e tot în zona de #rezist, dar mai echilibrat, ori dați-ne premier și facem noi guvern. Deci, formula lui Nicușor Dan este și ea neobișnuită. E ca și cum nu ar dori, de fapt, un guvern. Ilie Bolojan este intransigent pentru că știe că poate crește în opoziție. Sunt convins, cunoscând alegătorul român, că va crește. Va avea ambiții, cât de curând, pentru suspendarea președintelui și candidatura la prezidențiale. Cine îl poate încurca acum e Cristela Georgescu. Poate și doamna Georgescu se pregătește de o eventuala cursă dacă nu va fi eliberat Călin Georgescu. Ce e cert este că Bolojan și USR nu vor guvern, ci vor alegeri. Bolojan, în calitate de președinte al PNL, poate candida la prezidențiale dacă Nicușor Dan va fi demis", a explicat Bogdan Chirieac.