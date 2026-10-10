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DCNews Politica Misiune complicată pentru Luca Niculescu, de la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac: Nicușor Dan, formulă neobișnuită. E ca și cum n-ar dori un Guvern

Misiune complicată pentru Luca Niculescu, de la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac: Nicușor Dan, formulă neobișnuită. E ca și cum n-ar dori un Guvern

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
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luca niculescu nicusor dan
Premierul desemnat Luca Niculescu (d) și președintele Nicușor Dan (s). Sursa foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac a comentat desemnarea lui Luca Niculescu și pozițiile lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în criza politică. Acesta este de părere că fostul premier, PNL și USR ar urmări alegerile anticipate.

Luca Niculescu are o misiune extrem de complicată de a împăca PSD și PNL. După 4 luni de negocieri, după ce trei premieri desemnați au încercat să împace partidele, Nicușor Dan a venit cu un tehnocrat sperând să-i mulțumească atât pe Sorin Grindeanu, cât și pe Ilie Bolojan. De altfel, Sorin Grindeanu a ieșit public spunând că își dorește o refacere a coaliției alături de PNL și UDMR. În schimb, Ilie Bolojan nu doar că a refuzat propunerea, dar i-a și ironizat pe social-democrați, afirmând că ei au început criza și tot ei trebuie să o termine.

Aparent, guvernul ar putea să treacă prin formarea unei coaliții PSD, conservatorii liberali, opozanții lui Bolojan, UDMR și minorități. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Marinela Nedelcu.

"Un singur om reușește să îngenuncheze cel mai vechi partid din Europa, propriul partid, dar și România"

"Orgoliul domnului Bolojan a îngenunchiat România. Acesta este adevărul. Lasă că a îngenunchiat Partidul Național Liberal. În acest moment PNL-ul nu mai există, este doar o anexă a USR-ului. Există doar câțiva disidenți acolo care s-au opus userizării. Vorbim aici de liberal-conservatori, dar sunt intens marginalizați de domnul Bolojan. În România anului 2026, orgoliul unui singur om a îngenunchiat țara. Atunci când JD Vance ne-a spus în februarie anul trecut, la Munchen, că nu e posibil ce s-a întâmplat și că România nu e un stat consolidat democratic dacă o campanie electorală a Rusiei a reușit să ne distrugă alegerile, unii au spus că nu are dreptate. Uite că are dreptate! Se vede și acum. Un singur om reușește să îngenuncheze cel mai vechi partid din Europa, propriul partid, dar și România. Nimeni nu face nimic ca să-l oprească!

"Formula lui Nicușor Dan este și ea neobișnuită. E ca și cum nu ar dori, de fapt, un guvern"

De altfel, formula propusă este una ciudată. Adică, ei cer PSD-ului să intre la guvernare, dar nu li se dă primul ministru. Cumva are și Grindeanu dreptate. El a spus 'ori intrăm toți la guvernare și Luca Niculescu este prim-ministru, mai independent, deși e tot în zona de #rezist, dar mai echilibrat, ori dați-ne premier și facem noi guvern. Deci, formula lui Nicușor Dan este și ea neobișnuită. E ca și cum nu ar dori, de fapt, un guvern. Ilie Bolojan este intransigent pentru că știe că poate crește în opoziție. Sunt convins, cunoscând alegătorul român, că va crește. Va avea ambiții, cât de curând, pentru suspendarea președintelui și candidatura la prezidențiale. Cine îl poate încurca acum e Cristela Georgescu. Poate și doamna Georgescu se pregătește de o eventuala cursă dacă nu va fi eliberat Călin Georgescu. Ce e cert este că Bolojan și USR nu vor guvern, ci vor alegeri. Bolojan, în calitate de președinte al PNL, poate candida la prezidențiale dacă Nicușor Dan va fi demis", a explicat Bogdan Chirieac. 

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acest articol reprezintă o opinie
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Comentarii (7)

digital   •   11 Octombrie 2026   •   13:28

Păi în clasa politică au mai rămas doar cei mai înapoiați, din toate punctele de vedere, de unde să mai pui alte „valori”, „decât” dintre ăștia!Ăștia nu au ideologii, direcții, ci doar interese și acționează la ordin!

ma-ta ( cu cratima )   •   11 Octombrie 2026   •   12:35

Sa o luam de la coada la cap, de la sfarsitul articolului.
Domnul Chireac este amuzant si userist cand o arunca si pe doamna Cristela in oala cu ciorba politica.
PSD a calculat prost, credeau ca Nicusor ii va lasa sa aiba premierul lor, dar cihuahua isi schimba parul, dar calculul ba.
Ergo, domnul Chirieac este amuzant acum, dar cel mai amuzant este cand se enerveaza, l-am vazut de doua ori, la Antena 3 CNN, atunci iti serveste niste analize parfum, ce mai, un deliciu.
Stati linistiti, Nicusor vrea si al doilea mandat, PSD sunt varza din 2019, PNL si USR latra cantecul USR, UDMR sunt inevitabila balama, iar restl cu mila, iar tehnocratia nu functioneaza in Romania.
Si Bolojan isi rade in barba.

Marius   •   11 Octombrie 2026   •   07:25

Da,chiar ar trebui alegeri anticipate ! Si sustin si suspendarea aluia care joaca in rolul de presedinte si joaca prost.Nu credeam ca-mi va fi dor de Petrov,insa ala ar fi rezolvat o criza de felul asta intr-o saptamina .

John   •   10 Octombrie 2026   •   20:02

De ce nu ii impaca Nicusor Dan ca cine a dat Jos guvernul facand Rani Mari in coalitie a avut se pare acordul Presedintelui.

Iuliu   •   10 Octombrie 2026   •   17:58

Motto:
„Daţi-mi o bună politică internă, ca să pot face o bună politică externă.”
(Nicolae Titulescu)
La desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan vorbea despre experiența acestuia în derularea procesului de aderare a României la OCDE, ca şi cum aceasta este singura prioritate a țării noastre, în rest avem de toate.
De aceea, pentru funcția de prim-ministru cel mai important este un program de guvernare bazat pe reforme ale administrației centrale și locale, menite să scoată România din criza economică în care se află. Intre acestea se numără rorganizarea administrativ-teritorială, având în vedere că anul 2027 este un an preelectoral în care trebuie pregătite structurile administrative pentru alegerile locale și parlamentare din 2028.
(Vezi: Vezi: https://www.g4media.ro/wp-content/uploads/2024/10/Proiect-USR-Reorganizarea-teritoriala.pdf)

Viorel   •   10 Octombrie 2026   •   16:16

Uitați-vă ce-a ajuns PNL, de la personalități marcante precum Brătianu, Quintus sau Tăriceanu la liderii din prezent, cum sunt Bolojan, Cozma sau Sighiartău. Despre ce vorbim! În 1995, liderii politici și-au dat mâna în interesul României și au semnat un acord cunoscut oficial ca Declarația de la Snagov, un pact istoric semnat la 21 iunie 1995 de liderii partidetor parlamentare din România. În trecut, în perioadele de criză, nu se punea problema de „linii roșii” radicale. Oare politicienii din ziua de astăzi mai servesc interesele statului român? Concluzia este tristă, dar inevitabilă: absența unui proiect de țară major și fragmentarea politică actuală arată că actuala generație de lideri a înlocuit consensul național cu interesele de partid, lăsând România fără o direcție clară în momentele în care avea cea mai mare nevoie de unitate.

Anonim   •   10 Octombrie 2026   •   15:17

Eu cred ca Bolojan si USR nu vor guvern, pentru a ramane ei, asa demisi si interimari, la guvernare cat mai mult, chiar pana in 2028.

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