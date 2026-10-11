Miniștrii lui Zelenski sar în apărarea liderului Ucrainei după ce Trump i-a cerut să plece de la conducerea țării

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că Volodimir Zelenski beneficiază de sprijinul poporului ucrainean, care are dreptul exclusiv de a decide cine conduce țara. Reacția oficialului de la Kiev vine după ce președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe ucraineni să își aleagă un nou lider, acuzându-l pe Zelenski că nu dorește încheierea unui acord de pace cu Rusia, relatează Agerpres, care citează agenția EFE.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, șeful diplomației ucrainene a transmis că Zelenski conduce țara într-o perioadă dificilă, marcată de războiul pentru independență și suveranitate.

„Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în vremuri de război: un război pentru independență, libertate și demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă”, a transmis Andrii Sîbiga.

Ministrul a apreciat că declarațiile critice ale liderului de la Casa Albă nu schimbă legitimitatea președintelui ucrainean și a susținut că acesta merită sprijin.

Totodată, Sîbiga a vorbit despre intensificarea contactelor dintre aliații Ucrainei, pe fondul unor evoluții pe care le-a descris drept contraproductive.

Trump îi reproșează lui Zelenski atacurile asupra rafinăriilor rusești

Declarațiile oficialului ucrainean vin după ce Donald Trump a criticat campania de atacuri cu drone desfășurată de Kiev împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia.

Administrația americană a cerut Ucrainei să oprească aceste operațiuni, invocând riscul unor noi presiuni asupra pieței internaționale a combustibililor, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Kievul nu a dat curs solicitării și a continuat atacurile.

Volodimir Zelenski a confirmat anterior că Trump i-a cerut să înceteze atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, însă președintele ucrainean a refuzat.

Liderul american susține că aceste operațiuni afectează aprovizionarea internațională cu motorină și pot provoca dificultăți pentru fermierii și crescătorii de animale din Statele Unite, în condițiile în care Rusia este un important furnizor de combustibili.

Donald Trump vrea un nou lider la Kiev

Sâmbătă, președintele american a afirmat că Ucraina ar trebui să își aleagă un alt lider, care să poată ajunge la un acord cu Moscova.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat Trump, reproșându-i lui Zelenski atât continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, cât și lipsa disponibilității de a încheia un acord de pace.

Președintele SUA a susținut că Vladimir Putin dorește încheierea războiului, în timp ce liderul de la Kiev ar împiedica obținerea unui acord.

„Le sugerez să-și găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord”, a mai spus Trump, după o convorbire telefonică cu președintele rus.

Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe piața combustibililor

Disputa dintre Washington și Kiev are loc într-un moment în care evoluțiile militare din Orientul Mijlociu au amplificat îngrijorările privind prețurile energiei.

Creșterea prețurilor la combustibili în Statele Unite reprezintă o problemă politică pentru administrația Trump, în condițiile în care alegerile intermediare sunt programate pentru 3 noiembrie.